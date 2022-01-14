Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности

В планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют», — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что РФ ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа.

Лавров подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Министр указал, что «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

«Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами», — отметил он.

Лавров также добавил, что те, кто не присоединяется к «междусобойчикам» и «коалициям передовиков», диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО».

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.