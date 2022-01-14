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В НАТО заявили о готовности на взаимный с РФ контроль над вооружениям

Столтенберг: НАТО готов на взаимный с Россией контроль над вооружениям
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Североатлантический альянс готов на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными. Об этом 14 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений», — подчеркнул он в эфире Polskie Radio.

При этом генсек указал, что этот контроль также должен быть возможным для проверки.

«Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», — добавил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также он указал на то, что вопрос нерасширения альянса— ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

12 января заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко указал на то, что систему контроля над вооружениями разрушили Соединенные Штаты. Он заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, однако «мяч на стороне альянса». Также Грушко отметил, что во главу угла политики альянса и военного строительства ставится задача сдерживания России.

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