В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями

Систему контроля над вооружениями разрушили Соединенные Штаты. Об этом 12 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Система контроля над вооружениями, которая была материальной основой отношений Россия–НАТО, была разрушена ударами США по ней», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

Грушко сообщил, что Россия готова вести диалог с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, однако «мяч на стороне альянса».

«По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств — участников этого соглашения. Мы еще раз подчеркнули, что мы готовы говорить не только об этих районах, но и необходимых мерах верификации, и тут скорее мяч на стороне НАТО. Мы давно это сформулировали и давно объявили готовность об этом говорить», — добавил замминистра.

Кроме того, Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

Глава делегации США Уэнди Шерман, в свою очередь, заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Она добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.