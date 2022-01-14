Столтенберг отверг возможность компромисса в вопросе расширения НАТО

НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Polskie Radio в пятницу, 14 января.

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе», — отметил генсек.

По его словам, каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом ключевым Столтебрег назвал право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части альянса.

«Одновременно мы должны разговаривать, и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся редукции рисков, например, инцидентов и многих других вопросов», — заключил генсек.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также высокопоставленный дипломат указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.