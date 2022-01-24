Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию

Войска Восточного военного округа с вооружением и военной техникой продолжают прибывать на территорию Республики Беларусь для прохождения учений. Об этом в понедельник, 24 января, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения уже погрузили вооружения на платформы поездов в Амурской области и отправились в республику.

«Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь», — сообщило министерство.

Учебная проверка военных сил пройдет в два этапа, передала пресс-служба ведомства. На первом этапе до 9 февраля группировки войск передислоцируются на территорию Белоруссии и будут охранять важные государственные и военные объекты, государственную границу в воздушном пространстве и ряд других задач.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля силы Белоруссии и России проведут совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого они отработают тактики пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Ранее в субботу сообщалось, что многоцелевые российские истребители Су-35С прибудут в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Отмечается, что во время учений экипажи ВКС РФ отработают полеты на максимальную дальность, посадку на аэродромы Белоруссии, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский.