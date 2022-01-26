В Белоруссию прибыл первый Су-35 ВКС России для участия в учениях

В Белоруссию прибыл первый многоцелевой истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС) для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, в рамках которой пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022». Об этом в среду, 26 января, сообщили в Telegram-канале минобороны республики.

«Многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы», — говорится в сообщении.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что после прибытия экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

24 января в военном ведомстве РФ сообщили, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом, до 9 февраля, будет осуществлено изменение места размещения и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии. Также будет организована охрана и оборона важных военных и государственных объектов и охрана госграницы в воздушном пространстве. Проверят и способность дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. С 10 по 20 февраля будет проходить второй этап. В этот период состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства с 18 января.

4 ноября прошлого года состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.