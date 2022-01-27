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В Белоруссии указали на оборонительный характер совместных с РФ учений

Начальник генштаба ВС Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер
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Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер. Об этом сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил (ВС) Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге в четверг, 27 января.

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«При разработке замысла проверки в том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развития кризисной ситуации в Республике Казахстан. <...> Учения, проводимые в рамках проверки, носят сугубо оборонительный характер и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — приводит пресс-служба ведомства слова Гулевича.

Учения — этап проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии, сообщается в публикации. Целью проверки является повышение обученности ВС.

Первый этап учения завершится к 10 февраля. В ходе него войска Союзного государства передислоцируются в исходные районы и проведут «комплекс мероприятий по слаживанию подразделений». Позднее подразделения Воздушно-космических сил России, военно-воздушные силы (ВВС) и войска противовоздушной и обороны (ПВО) Белоруссии начнут совместное патрулирование воздушного пространства, уточнил Гулевич.

С 10 февраля российские и белорусские военнослужащие проведут активную фазу учений. Их тема — защита интересов Союзного государства, отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму, добавил генерал-майор.

В ходе второго этапа проверки, который продлится до 20 февраля, ВС Союзного государства будут отработаны оборонительные действия по прикрытию государственной границы Белоруссии.

«В заключительной фазе учений будут отработаны вопросы разгрома противника проведением контрнаступающих действий», — подытожил начальник белорусского генштаба.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что в рамках учений «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии завершили перебазирование российские истребители Су-35С. После прибытия в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

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