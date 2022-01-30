В ГД заявили об отсутствии влияния санкций Британии на жизнь в РФ

Анонсированные Великобританией санкции в отношении России никак не повлияют на жизнь граждан РФ. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«В Лондоне созрело убеждение, что наступает период для очередных антироссийских санкций. Ничего нового в этом отношении, на мой взгляд, не прозвучало. Непохоже, что санкции, которые сейчас пытаются анонсировать, будут отражаться на жизни простых россиян», — приводит «Газета.Ru» слова Новикова.

Он уточнил, что граждане РФ могли бы почувствовать негативные последствия от новых рестрикций только в случае отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток – 2».

Новиков добавил, что европейские страны в последнее время сменили риторику и теперь выступают за мягкое урегулирование конфликта вокруг Украины.

Ранее в этот день глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе. По ее словам, это обусловлено ситуацией вокруг Украины.

О том, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций из-за якобы агрессии России против Украины, стало известно 28 января. По данным Financial Times, ограничения будут введены в отношении российских проектов-новичков в газовой сфере.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Соединенные Штаты руководствуются собственными целями, в то время как Евросоюз вредит сам себе. По его словам, у Европы нет альтернатив импорту российского газа, санкции затронут их же энергетические компании.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ в случае «вторжения» России на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва не раз подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.