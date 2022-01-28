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FT: ЕС и Великобритания при поддержке США готовят санкции против газового сектора России

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Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг, 27 января, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, ограничения будут введены в отношении российских проектов-новичков в газовой сфере. При этом санкции станут следствием якобы агрессии России против Украины.

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Вместе с тем журналисты обратили внимание на негативные последствия ограничений, которые могут коснуться и западных игроков рынка, включая BP, Total и Shell. В настоящий момент компании способны инвестировать в газовый сектор РФ, но при введении ограничений они не смогут продолжать финансирование, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Соединенные Штаты руководствуются собственными целями, в то время как Евросоюз вредит сам себе. По его словам, у Европы нет альтернатив импорту российского газа, санкции затронут их же энергетические компании.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

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