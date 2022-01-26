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Лавров прокомментировал угрозы Запада ввести новые санкции против РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в среду, 26 января, комментируя возможные санкции Евросоюза и США против РФ, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

Предубежден — значит вооружен: какими санкциями ЕС грозит России
И как их возможное введение воспринимают в Москве

«Насчет санкций: мы видим, что наши западные коллеги <…> только об этом и говорят: накажем, [если] вы нападете. Вы читаете все те истеричные выражения, в которых Запад формулирует свою позицию», — заявил журналистам Лавров.

По его словам, Россия готова надежнейшим образом защитить свои интересы и безопасность, а также готова к любому развитию событий.

«Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслугам. Поэтому спекулировать, что выкинут наши западные партнеры, которые находятся в прострации и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду», — заключил Лавров.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что ЕС рассматривает возможность ввода санкций против России, в том числе в случае «ограничения поставок» газа. По информации издания, Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, при ограничении поставок газа».

Как заявил агентству один из источников, ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничения на конвертирование валюты. Он также рассматривает меры по экспортному контролю, ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что санкции США в отношении России в случае «вторжения на Украину» отразятся не только на РФ, но и на самих Соединенных Штатах. Он добавил, что РФ данные санкции не пугают в той степени, в которой рассчитывают в Вашингтоне.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерские отношения.

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