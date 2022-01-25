Белый дом заявил о тяжелых последствиях финансовых санкций против РФ

Финансовые санкции США против России в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Об этом 25 января сообщил представитель Белого дома.

«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014-м. Это означает, что больше не будет поэтапности», — отметил он.

Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк РФ потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему якобы возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает подобных планов, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отмечал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркивал, что к эскалации напряженности на Украине приводят действия Вашингтона и НАТО.

Ранее во вторник британский премьер Борис Джонсон заявил об обсуждении с США возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Он подчеркнул, что Лондон должен использовать для диалога с Москвой все имеющиеся международные площадки.

21 января глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс внес собственный проект санкций против РФ. Документ предполагает ограничения против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента России Владимира Путина и других представителей российской власти.

20 января представитель республиканец Джим Бэнкс представил проект санкций против России. По информации The Washington Post, законопроект включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

В тот же день депутат Госдумы Вячеслав Никонов подчеркнул, что новый проект антироссийских санкций представляет собой страшилки, которые никогда не работали и не будут работать.

18 января Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее также обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Тогда Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.