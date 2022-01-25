Байден допустил введение санкций лично против Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 25 января, заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Да», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным введение санкций лично против президента РФ в случае вторжения российских сил на Украину.

Байден повторил, что не планирует отправлять войска США на Украину, и отметил, что российское вторжение будет иметь «огромные последствия».

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Также Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. О подготовке Киева к наступлению в Донбассе также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.