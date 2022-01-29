Стая бездомных собак напала на девочку на Чукотке

Стая бездомных собак напала на 15-летнюю девочку в поселке Угольные Копи на Чукотке. Об этом в субботу, 29 января, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Первомайской, во дворе дома № 10.

«В приемное отделение за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения, на которую во дворе жилого дома № 10 по улице Первомайской в поселке городского типа Угольные Копи напала стая собак», — говорится в сообщении.

У девочки оказалась прокушена голень. Медики осмотрели ее и отправили лечиться на дому.

По факту инцидента ведомство начало проверку.

«При выявлении нарушений примут меры прокурорского реагирования, направленные на устранение и привлечение виновных к ответственности», — отметили в прокуратуре.

Ранее, 28 января, в Уфе бездомные собаки набросились на школьника. Инцидент произошел на улице Айской. От животных ребенка спас дворник.

В тот же день президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал, что нужно делать в случае нападения бездомных собак. Специалист обратил внимание, что при встрече ни в коем случае не надо размахивать пакетом или сумкой, потому что таким образом вы можете лишь спровоцировать животных. Лучше спокойно продолжить движение.