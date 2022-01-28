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Стая бездомных собак напала на школьника в центре Уфы

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В центре Уфы стая бездомных собак напала на школьника. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.

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Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором видно, как за ребенком увязалась стая из около десятка собак. Инцидент произошел на улице Айской. Стая бродячих собак напала на школьника, пытаясь укусить его за ноги, отмечает телеканал «Звезда». Рядом оказался дворник, который, заметив происходящее, бросился ребенку на помощь и отогнал животных.

СК начал доследственную проверку по факту происшествия на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов.

Правоохранители проводят опросы свидетелей, работников администрации и организации по отлову безнадзорных животных, отмечает телеканал «360».

Ранее 28 января президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал, что нужно делать в случае нападения бездомных собак. Специалист обратил внимание, что при встрече ни в коем случае не надо размахивать пакетом или сумкой, потому что таким образом вы можете лишь спровоцировать животных. Лучше спокойно продолжить движение.

Уражевский предупредил, что попытки отбиваться могут лишь усилить агрессию, поскольку пес может подумать, что человек нападает. Остановить агрессивное поведение, сбить собаку с толку можно, аккуратно и нерезко распылив дезодорант, парфюм или баллончик.

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