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Дворник рассказал подробности спасения ребенка от стаи собак в Уфе

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Дворник Сергей из Уфы, который спас мальчика при нападении стаи бродячих собак в центре города поделился с «Известиями» в субботу, 29 января, подробностями происшествия.

«Я пошел чистить снег и увидел, как собаки лают на школьника. Он испугался и побежал в мою сторону, а они за ним — еще быстрей. Когда они приблизились ко мне, я кинул лом, чтобы распугать стаю. Мальчик спрятался за меня, а я стал махать лопатой. Тогда собаки убежали», – пояснил он.

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Как отметил дворник, ребенок после случившегося постоял, успокоился и после он проводил мальчика, чтобы предотвратить возможное повторное нападение животных.

«До этого случая я не был знаком с ребенком. Куда он шел, не знаю — либо в школу, либо домой. Собаки у нас тут бегают, но такая ситуация в первый раз была на моей памяти», — уточнил мужчина.

Накануне в центре башкирской столицы бездомные собаки набросились на школьника. Инцидент произошел на улице Айской. СУ СК России по республике начал доследственную проверку по факту происшествия на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов. Правоохранители проводят опросы свидетелей, работников администрации и организации по отлову безнадзорных животных.

Ранее 28 января президент российского Cоюза кинологических организаций Владимир Уражевский рассказал, что нужно делать в случае нападения бездомных собак. Специалист обратил внимание, что при встрече ни в коем случае не надо размахивать пакетом или сумкой, потому что таким образом вы можете лишь спровоцировать животных. Лучше спокойно продолжить движение.

Уражевский предупредил, что попытки отбиваться могут лишь усилить агрессию, поскольку пес может подумать, что человек нападает. Остановить агрессивное поведение, сбить собаку с толку можно, аккуратно и нерезко распылив дезодорант, парфюм или баллончик.

По мнению президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, при встрече с бездомными собаками нужно постараться не обращать на них внимания. Также не следует провоцировать собак, пугая их или убегая. По словам специалиста, важно сохранять спокойствие и не показывать животным страх.

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