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Кинолог рассказал о правилах поведения при встрече с бродячими собаками

Кинолог Голубев рассказал, как вести себя при встрече с бродячими собаками
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» о том, как вести себя при встрече со стаей бродячих собак и что делать, если животное проявляет агрессию.

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«Если вы случайно встретили бездомную стаю собак, старайтесь не обращать на них внимания и не привлекать их внимание к себе: медленно отдаляйтесь с территории, на которой они живут и кормятся. Именно на таких территориях они могут напасть, поскольку будут защищать найденный корм и место обитания, которое уже считают своим», — предупредил эксперт.

Также не следует провоцировать собак, пугая их или убегая. По словам специалиста, важно сохранять спокойствие и не показывать животным страх.

«Не нападайте первыми и не отвечайте агрессией на агрессию. Если стая начинает проявлять агрессию, найдите такое место, к которому вы можете встать спиной: дерево, забор, любая стена или опора. Это не позволит собакам окружить вас и сбить с ног. Не размахивайте руками и не издавайте громких пугающих звуков, стойте в таком положении, пока стая не успокоится», — уточнил Голубев.

Начинать движение можно после того, как собаки потеряли к человеку интерес. При этом двигаться следует медленно и без резких движений. Также не рекомендуется поворачиваться к животным спиной.

В случае нападения необходимо отбиваться от животных любыми подручными средствами, например, пакетом, сумкой или палкой. Важно удержаться на ногах, а также защитить зону шеи, так как это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут стать летальными.

«Если вы встретили бездомную собаку или стаю, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления, с просьбой отловить и поместить их в приют. Никогда не подкармливайте и не обустраивайте жилища таким собакам, этими действиями вы создаете опасность для вас и окружающих. Собаки начнут считать это место своей территорией и могут проявлять агрессию к тем, кто случайно к ним наведается», — добавил кинолог.

22 января собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Девочка погибла. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

23 января председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Данное решение было принято в связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак. В СКР пояснили, что в предложениях, в частности, должны быть учтены эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий.

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