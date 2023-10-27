Житель Башкирии рассказал о нападении собак на улице

На жителя Салавата в Башкирии напала стая бродячих собак во главе с алабаем. Об этом он рассказал 27 октября «Известиям».

По его словам, нападение произошло утром этого дня. Мужчина возвращался домой после того, как проводил детей в школу и детский сад, и не заметил, как к нему из-за кустов выскочили животные.

«Большую я не увидел вовремя. Собака просто напала без предупреждения, не гавкая. Сразу вцепилась в рукав», — сказал он.

Мужчина отметил, что если бы в этот момент рядом с ним были дети, то ему бы не удалось отбиться от собак, и они бы загрызли сыновей.

В результате нападения мужчина получил травму руки. От большего урона его спас водитель, который заехал на тротуар и спугнул стаю собак. После этого он отвез пострадавшего в травмпункт.

Ранее, 20 октября, в городе Дальнереченске Приморского края собака напала на 12-летнего ребенка и повредила ему руку. Отбиться от нападения ребенку помог случайный прохожий. Пострадавшего перевели на стационарное лечение.