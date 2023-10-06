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Об укусах не спорят: за выгул животных без намордников готовят штрафы

Выгул некоторых пород на поводках и на специальных площадках ходят урегулировать
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Mariela Lombard
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Законопроект, который до конца года рассмотрит Госдума, предлагает установить административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Инициативу поддерживают некоторые законодательные собрания регионов. Действующий список включает 12 пород и их метисов. Однако в Совете Федерации считают, что нынешний перечень устарел, и предлагают включить в него ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов, черных терьеров. Кроме того, предлагается создать в РФ и надзорную зоополицию. В подробностях разбирались «Известия».

Решат ли штрафы конфликт

Госдума готовит законопроект (есть у «Известий»), предлагающий санкции за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. По нынешним правилам перечень потенциально опасных собак утверждается правительством России. Последний такой список подразумевает 12 пород и их метисов. Между тем действующее законодательство всё еще не содержит ответственности за выгул потенциально опасных собак.

Как следует из думской пояснительной записки к проекту закона, ежегодно в РФ фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство инцидентов связано с нарушением требований к содержанию и выгулу питомцев. Как объясняют кинологи, ряд пород являются агрессивными и способны нанести вред здоровью людей.

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В настоящее время федеральное законодательство не устанавливает единой сетки штрафных санкций за нарушение правил обращения с домашними животными для всей страны, а в каждом регионе устанавливаются свои правила на основании федерального законодательства.

выгул
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Данную инициативу стоит поддержать, поскольку сегодня у нас сложилась ситуация, когда большинство владельцев собак, особенно крупных, не считают своих питомцев опасными для окружающих, — подчеркивает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. — Более того, таковыми их не считает и федеральное законодательство.

Справка «Известий»

Перечень потенциально опасных собак:

1. Акбаш

2. Американский бандог

3. Амбульдог

4. Бразильский бульдог

5. Булли Кутта

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто)

7. Бэндог

8. Волко-собачьи гибриды

9. Волкособ, гибрид волка

10. Гуль дог

11. Питбульмастиф

12. Северокавказская собака

13. Метисы собак данного перечня

Многие породы из перечня потенциально опасных в РФ встречаются довольно редко (бэндог, булли Кутта, американский бандог и другие). Сенатор Епифанова убеждена, что в этот список необходимо включить также ротвейлеров, бультерьеров, кавказских овчарок, доберманов, черных терьеров.

Сенатор РФ подчеркивает, что поведение собак на улице — исключительная ответственность владельцев. Но многие ли хозяева соблюдают правила выгула, установленные в их регионе?

дрессировка
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Есть владельцы, которые пытаются самостоятельно дрессировать собак крупных пород без привлечения специалистов-кинологов, а это категорически неприемлемо, — отмечает сенатор Епифанова. — Нередко приходится наблюдать, как владельцы не в состоянии удержать своих питомцев даже на поводке, не то что командой, и это приводит к неприятным последствиям.

Основная проблема, по ее словам, заключается в том, что владелец собаки ставит выше: удобство и досуг своего питомца или самочувствие и страхи человека, который гуляет в парке или во дворе.

Справка «Известий»

По данным ВЦИОМа, собаками сегодня владеют 38% российских семей.

Каким собакам где гулять

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова также призывает регулировать выгуливание в общественных местах и прилегающих к многоэтажным домам территориях не только тех собак, которые внесены в список особо опасных пород, но и представителей всех средних и крупных пород. Любая порода собак может вести себя агрессивно, отмечает глава СПЗ, поэтому законодательно нужно закрепить и размеры животных, которых необходимо выгуливать на поводке и в наморднике.

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Закон, регулирующий выгул собак, конечно, необходим, — настаивает президент Ассоциации прикладной зоопсихологии, эксперт Российской кинологической федерации по рабочим качествам собак Сергей Черников. — Также нужно выделение специальных зон или площадок для свободного выгула собак, где владельцы смогли бы отпустить своего питомца с поводка. Определенные породы крайне желательно в общественных местах водить на поводке или в наморднике.

Ризеншнауцер
Фото: Global Look Press/imago stock&people/Frank Sorge

К таким породам, например, можно отнести кавказскую овчарку, среднеазиатскую овчарку, добермана, ротвейлера, ризеншнауцера и другие служебные породы. Сюда же можно добавить и многие аборигенные породы, например фила бразильеро, аргентинского дога и т.д. Эти собаки либо очень крупные и сильные, либо могут проявить неожиданную агрессию по отношению к человеку, объясняет эксперт.

Также, по его словам, могут быть выделены зоны, где будет возможен выбор, использовать на этой территории поводок или намордник. При этом собаку, которая рычит и бросается на прохожих, также можно считать потенциально опасной, отмечает Сергей Черников.

— Если она вырвется у владельца, то сможет нанести серьезные увечья человеку, который окажется рядом, — говорит руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии. — Да и хозяина зачастую может укусить. Также хочется добавить, что крайне важно введение ощутимых штрафов и неизбежность их оплаты при нападении собак, покусах людей.

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Без зоополиции не получится

Президент Российской ассоциации любителей домашних животных (РАЛДЖ) Электрон Дементьев сетует, что проблема содержания домашних животных в условиях города в РФ заключается в отсутствии в нашей стране целого ряда базовых факторов. Во-первых, в России пока еще нет органа, контролирующего содержанием домашних животных, то есть зоополиции, как в других прогрессивных странах.

Во-вторых, отсутствует массовая система регистрации: рождение, чипирование, постановка на учет, единая национальная база данных, организация, ответственная за ведение учета домашних животных, учет племенных питомников и заводчиков.

собаки
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Далее, по разъяснению Электрона Дементьева, в нашей стране всё еще отсутствует обязательная теоретическая и практическая подготовка владельцев домашних животных и заводчиков со сдачей экзаменов и получением «прав на вождение домашних животных». Наконец, по словам главы РАЛДЖ, в РФ требуется система подготовки и аттестации специалистов в области содержания и учета домашних животных.

— Без создания стройной системы учета и контроля, без зоополиции, подготовки и аттестации владельцев и заводчиков домашних животных, в отсутствии мест выгула у каждого жилого комплекса (убираемых, дезинфицируемых) никакие законодательные инициативы не возымеют действие, — акцентирует внимание собеседник. — Этой проблемой должны заниматься профессионалы от зооиндустрии.

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Полная ответственность владельцев

Чтобы данный законопроект трактовался конкретно и однозначно, владелец собаки должен нести за питомца полную ответственность, уверена руководитель «Экоинспекции» «Народного фронта» в Красноярском крае, президент КРО Объединение любителей животных «Друг» Марина Якубенко. Однако, прежде чем предъявлять требования к владельцу домашнего животного, необходимо создать условия для их выполнения, считает она. Например, в городе-миллионнике Красноярске площадок для выгула собак всего лишь 22, естественно, что владельцы задают законный вопрос, где выгуливать. Хотя отсутствие специальных площадок ни в коей мере не оправдывает тех, кто нарушает требования, используя для выгула детские площадки, оговаривается эксперт «Народного фронта».

отношения
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Я приветствую желание урегулировать отношения владельцев со своими питомцами и с обществом, с понятными требованиями и ответственностью, — говорит Марина Якубенко. — Но нужен баланс интересов обеих сторон — владельцев домашних животных и тех граждан, у кого их нет. Кинологи и зоозащитники предлагают вспомнить и вернуться к прежнему требованию — когда будущие владельцы собак проходили экзамен и получали разрешение на то, чтобы завести собаку. Сейчас нередко собака модной породы из-за невежества владельца оказывается на улице или в приюте.

Директор АНО «Центр помощи бездомным животным «Беригиня», специалист по GR ассоциации «Благополучие животных» Ольга Келли полагает, что вводимая инициатива установления ответственности за нарушение правил содержания, в том числе правил выгула, является положительным и очень нужным изменением в части повышения ответственности владельцев.

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Однако не совсем корректно делить животных по критериям потенциально опасной породы или нет, дело больше в воспитании собаки, ее дрессировке и взаимодействии с хозяином, — говорит Ольга Келли. — Конечно, нужны специально оборудованные места, дрессировочные и выгулочные площадки в инфраструктуре населенных пунктов. Наличие таких мест снизит напряженность между владельцами животных и жителями, которые животных опасаются. Ведь если места для выгула и дрессировки не оборудованы, где владельцам выгуливать питомцев?

Наравне с решением этого вопроса следует вводить и просветительскую деятельность среди владельцев, рассказывать про то, что собака всегда нуждается в обучении, социализации, особенно если предполагается, что она будет жить в городе.

кинолог
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Домашние собаки, которые живут непосредственно с хозяином, должны регулярно посещать кинолога и тренировки со специалистами, чтобы не представлять опасности для окружающих, — подчеркивают ветврачи из AlphaPet. — За домашних собак всю полную ответственность несет хозяин питомца, поэтому надеть намордник не будет ключевым решением, необходима долгая и планомерная работа с животным.

Кинолог, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова полагает, что вводить обязательное ношение намордников везде и для всех пород собак нет необходимости.

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— Дело в том, что мы обращаем внимание только на то, что выходит за рамки нормального поведения, но большинство собак спокойно гуляют и никого не трогают, — уверена она. — Нет агрессивных пород собак, есть неправильно воспитанные или специально натравленные. На самом деле владельцы собак с агрессивным поведением зачастую и сами от этого страдают и стараются обходить всех прохожих стороной.

Вместе с тем кинолог обращает внимание на то, что ношение намордников в общественных местах — профилактическая мера, которую нельзя игнорировать, так как это даст возможность избежать серьезных травм.

По данным «Известий», Минприроды по отношению к данному законопроекту настроено критично, однако обоснования позиции не оглашаются.

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