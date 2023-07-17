Пан или про пасть: в России введут штрафы за выгул собак без намордника

В России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. Сегодня выгул собак регулируется только на уровне региональных законов. При этом ежегодно нападению с их стороны подвергается до 450 тыс. человек, следует из данных Роспотребнадзора. Эксперты в целом поддерживают введение штрафов, но призывают также создать в городах достаточное количество мест для выгула, где собаки не будут представлять опасности для окружающих и без намордников.

Ответственное обращение

В России планируется установить штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 до 3 тыс. рублей. Изменения предлагается внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. С копией документа ознакомились «Известия».

К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог. Перечень был утвержден в 2019 году постановлением правительства.

Сегодня их выгул регулируется только на уровне региональных законов, и во многих субъектах штрафов за их появление в общественных местах без намордника и поводка не существует , говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому документ предлагает ввести административную ответственность на федеральном уровне.

— Федеральный закон, устанавливающий правила в масштабах всей страны, необходим. Он обеспечит нашу безопасность и безопасность наших детей , — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кабмин поддержал проект при условии его доработки в соответствии с замечаниями правительства до внесения в Госдуму, говорится в проекте отзыва. В частности, изменения необходимо привести в соответствие с законом «Об ответственном обращении с животными» — он запрещает выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка в любых местах, кроме огороженной территории, принадлежащей хозяину. Также законопроект предполагал, что штрафы на нарушителей смогут накладывать полицейские, но соблюдение правил в этой сфере находится под контролем регионального надзора, отметил кабмин.

— Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети, — рассказал «Известиям» автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. — Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно нападению собак подвергается до 450 тыс. человек. Иногда собаки набрасываются даже на своих хозяев, отметил Сергей Леонов. Причем травмы бывают очень серьезными, вплоть до ампутации конечностей.

— Штрафы за нарушение правил выгула потенциально опасных собак однозначно нужны. К таким животным можно отнести фактически все служебные породы и тех, кто в холке больше среднего размера, — считает зоозащитник, член центрального штаба «Народного фронта» Карен Даллакян.

Без стресса для питомцев

Потенциально опасные собаки могут нанести не только физический вред людям, но и моральный, отметил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Появление штрафов действительно может решить эту проблему, считает он.

Административная ответственность за нарушение правил необходима — даже если оштрафуют одного человека, остальные задумаются, согласен руководитель проекта «Собакин город» Артем Гебелев. Впрочем, как считает экономист Егор Клопенко, основная проблема заключается не в отсутствии штрафов, а в недостаточном контроле за соблюдением предписаний.

— Необходимо тщательно продумать правоприменение нормы, — полагает Шамиль Султанов. — Авторам законопроекта следует рассмотреть возможность разработки дополнительных механизмов привлечения нарушителей к административной ответственности, например с помощью активных граждан.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

К примеру, за рубежом существует специальная полиция для таких целей, а для контроля за соблюдением закона используется видеонаблюдение, отметил Артем Гебелев.

— Но важнее другое: на самом деле список потенциально опасных пород собак довольно условен, — считает он. — Поведение собаки во многом зависит от воспитания, возбудимости нервной системы.

При этом собаки не могут постоянно находиться в наморднике — из-за этого у них возникает стресс и страдает психика, подчеркнул эксперт. Было бы правильнее запретить их выгуливать без поводка в общественных местах, особенно там, где много детей, и ездить без намордника в общественном транспорте, полагает Артем Гебелев.

Кроме того, прежде чем вводить административную ответственность, нужно предусмотреть создание площадок для выгула животных в городах, чтобы отпускать собаку с поводка и давать ей возможность получать необходимую физическую нагрузку. Необходимо и достаточное число кинологических центров, где можно будет воспитывать животных, уверен он.

Принятие подобного законопроекта — давно назревшее решение, согласен генеральный директор УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин. Сегодня выгул крупных собак без намордника и поводка — наиболее частая причина разногласий и ссор между соседями в многоквартирных домах, пояснил он.