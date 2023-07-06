За жизни собачьи: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным

В России появятся штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Нарушители заплатят до 100 тыс. рублей. Законопроект, предусматривающий новое наказание, подготовил комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Инициативу поддерживают во фракциях ГД, а также зоозащитники. По их словам, в интернете становится всё больше роликов с издевательствами над животными, которые необходимо заблокировать. Статистика МВД проблему подтверждает: из 709 случаев жестокого обращения с питомцами, зафиксированных в прошлом году, лишь 76 россиян были привлечены к ответственности.

За распространение ответят

В Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) может появиться новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

За призывы к жестокому обращению с животными граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца. Должностным лицам за это хотят присуждать штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и тоже — с лишением животного.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Кроме того, предлагается ввести отдельное наказание за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. За это гражданам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с лишением питомца, должностным лицам — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 тыс. 100 тыс. рублей.

— В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекаетс я, — рассказал «Известиям» автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, сегодня в интернете можно найти множество пабликов, которые тиражируют призывы к убийству и издевательству над животными, а также способы этих преступлений.

— Во-вторых, есть так называемые трешстримеры, которые в социальных сетях в прямом эфире показывают издевательства над животными: калечат, убивают, кормят и поят их всякой дрянью, собирая таким образом лайки и подписчиков. Оперативно вмешаться, чтобы прекратить это, не всегда получаетс я, — отметил парламентарий.

По его словам, за это деяние также предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе, но под нее живодеры подпадают только в случае гибели животных или получения серьезных травм.

— Это крайне деструктивный контент, потому что он прямо поощряет жестокость и формирует ощущение безнаказанности. Всё это подталкивает к росту таких случаев и совершению уже уголовных правонарушений. Поэтому мы в комитете считаем, что должна быть отдельная статья в КоАП по борьбе с таким контентом, — заявил Владимир Бурматов.

«Известия» направили запрос в правительство и МВД с просьбой прокомментировать предлагаемые изменения законодательства.

Убрать всё из интернета

Коллеги Владимира Бурматова из других фракций отнеслись к законопроекту в большинстве своем положительно. По их мнению, из российского интернета и соцсетей необходимо убрать все ролики, на которых ведется пропаганда издевательств и убийства животных.

— Мы должны прививать людям бережное и гуманное отношение к братьям нашим меньшим. Пропаганды и жестокости быть не должно. Такие сайты, блоги, паблики, где есть издевательства над животными, должны немедленно блокироваться в досудебном порядке, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, сначала подростки собирают лайки, публикуя ролики с насилием над питомцами, а потом начинают издеваться над людьми — младшими сверстниками или инвалидами.

— Пропаганда любой жестокости должна быть наказуемым деянием от административного до уголовного. Но при этом мы не должны забывать и о защите прав людей, на которых также нападают собаки и наносят увечья, которые могут быть смертельными , — напомнила «Известиям» представитель фракции КПРФ в Госдуме, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина.

Представитель фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова добавила, что россияне могут обращаться в полицию и другие органы, если замечают жестокое обращение с животными, однако в большинстве случаев они этого не делают.

— Много просмотров набирают и видеоролики, где показаны издевательства над животными. Их даже лайкают и комментируют, а обратить внимание правоохранителей или зоозащитников зачастую на них не спешат. Поэтому, на мой взгляд, надо думать не над ужесточением наказания, а над усилением просветительской работы с детства, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ввести досудебную блокировку видео с издевательствами над животными недавно предложили Минцифре в Лиге безопасного интернета после широкого распространения в интернете роликов, на которых подросток избивает домашних питомцев.

Справка «Известий» По итогам 2022 года в России было зафиксировано 709 случаев жестокого обращения с животными — их количество выросло на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье». При этом реальные наказания по этой норме получило гораздо меньшее количество человек. По данным МВД, в первом полугодии прошлого года по этой статье суды привлекли к уголовной ответственности 76 россиян. Из них 14 были наказаны лишением свободы, еще 12 приговорили к условному сроку.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев отметил, что самого законопроекта пока не видел, но идея правильная.

— Если в законе есть наказание за жестокое обращение с животными, то, безусловно, должна наказываться и пропаганда этого преступления. Иначе это порождает такое явление в обществе, как правовой нигилизм. Если в законе есть норма, то за его неисполнение должны быть установлены санкции, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, пропаганда жесткого обращения противоречит ценностям, которые заложены в нашем обществе, и носит деструктивный характер, поэтому должна всячески искореняться.

Президент «Русской гильдии кинологов» Николай Захаров также считает, что государство должно блокировать и принимать все возможные меры, чтобы таких публикаций не появлялось. По его мнению, у тех, кто издевается над животными и размещает такие видео, есть очевидные проблемы с психикой и даже склонности к садизму — неутоленная страсть к нему, которые необходимо пресекать. Поэтому такой законопроект должен поддержать любой здравомыслящий человек, считает эксперт.