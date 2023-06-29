Брать наших меньших: в РФ начнут конфискацию животных за жестокое обращение

В России могут начать конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Сегодня за жестокость по отношению к животным предусмотрены наказания от штрафа в 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Но после этого питомец остается у хозяина. Инициативу поддерживают в других фракциях. Эксперты же считают, что таким людям нужно запретить на длительный срок повторно заводить зверей.

Спасти от живодеров

Домашних и диких животных будут изымать у владельцев за жестокое обращение. Законопроект с поправками в КоАП РФ подготовил первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат «Единой России» Владимир Бурматов.

— Во-первых, нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение , так как они не могут жить в таких условиях, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Во-вторых, необходимо изымать домашних питомцев, если владельцы над ними издеваются, добавил он.

— Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью , — пояснил Владимир Бурматов.

В пример депутат привел блогеров-стримеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.

— Сейчас таких случаев очень много. Ради того, чтобы поднять популярность своего аккаунта, эти люди различными способами пытаются представить своих питомцев в неприглядном виде или насильно заставляют делать несвойственные им вещи, — рассказал политик.

Поэтому необходимо — в случае установления факта жестокого обращения с животным — забирать его у недобросовестных владельцев.

Фото: Global Look Press/Andres Leiva

Как пояснили «Известиям» в комитете по экологии, в настоящее время вынесение наказания за жестокое обращение с животным относится к компетенции правоохранительных органов. За это человек может получить штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. Либо виновному могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Также ему может грозить ограничение свободы до одного года, арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

В правоохранительных органах сообщали, что по итогам 2022 года в России было зафиксировано 709 случаев жестокого обращения с животными — их количество выросло на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье».

При этом реальные наказания по этой норме получило гораздо меньшее количество человек. По данным министерства, в первом полугодии прошлого года по этой статье суды привлекли к уголовной ответственности 76 россиян. Из них 14 были наказаны лишением свободы, еще 12 приговорили к условному сроку.

Только по решению суда

В других фракциях готовы поддержать инициативу.

— Считаю, что она разумная. Действительно, нам надо не просто декларировать, что мы защищаем животных, но и стараться максимально усиливать правоприменение. Чтобы защита от жестокого обращения была и на практике, — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, зампред комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев.

По его словам, если диких зверей нельзя содержать в квартирах, то логично, чтобы появился механизм их изъятия. Тем более нужно конфисковать животных, если их владельцы с ними жестоко обращаются, чтобы спасти и защитить их, подчеркнул депутат.

Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— Рациональное зерно в этом предложении есть, но главное, чтобы не было злоупотреблений , — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он пояснил: одно дело, когда в квартире живет дикий хищник, содержание которого запрещено законом, другое дело, если речь идет о домашних питомцах.

— Ведь человек может не жестоко обращаться с животным, а воспитывать его. Лично у меня была овчарка, мое обращение с которой могло бы показаться жестокостью, но это не так, просто по-другому собаку дрессировать нельзя. Другое дело, когда хозяин очевидно издевается. Поэтому — говоря о жестоком обращении — обязательно должно быть решение суда , — отметил депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению экспертов, предложение Владимира Бурматова заслуживает внимания, но важно, как оно будет реализовано и сколько средств на эти цели может потребоваться.

— Инициатива в целом правильная, но главное — грамотно ее реализовать. Понятно, что в квартире нельзя содержать диких животных, но встает вопрос: куда они попадут после конфискации? Это будет зоопарк, приют или что-то еще? Какая судьба будет у них? Ведь некоторые граждане содержат питомцев лучше, чем в зоопарках, не в квартирах, а в вольерах на придомовых или приусадебных участках за городом, — пояснил «Известиям» президент «Русской гильдии кинологов» Николай Захаров.

По его словам, что касается домашних питомцев, то, безусловно, оставлять их у живодеров нельзя.

— Им в любом случае будет лучше в любом другом месте, чем у тех, кто над ними издевается, — отметил эксперт.

Николай Захаров не думает, что содержание будет слишком затратно для государства, так как статистка случаев жестокого обращения с питомцами гораздо ниже, чем число бездомных животных. По данным исследования компании Mars Petcare, только количество собак и кошек в стране составляет 4,1 млн особей.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев также считает, что для содержания диких зверей государство должно создать специальные условия, которых по факту сегодня нет. Ведь зоопарки не могут взять на содержание всех, их ресурсы ограниченны.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— Если говорить о привлечении к ответственности за жестокое обращение с питомцами, то у такого владельца нужно их не только изымать, но и запрещать ему на какой-то длительный срок повторно заводить питомцев , — отметил он.

При этом к вынесению такого наказания нужно подходить очень аккуратно, чтобы не создать перегибов, ведь случай случаю рознь, добавил Кирилл Горячев. Бывает, человек сидит со своей собакой в подземном переходе и просит милостыню, а бывает — жестоко избивает животное.