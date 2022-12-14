Ставить на уши: россияне стали брать кроликов в аренду для фотосессий

В России вырос спрос на фотосессии с кроликом — символом наступающего года. Об этом «Известиям» рассказали заводчики и представители сервисов объявлений. Также люди готовы арендовать зверьков для корпоративов. Впрочем, специалисты предупредили, что съемки и вечеринки — большой стресс для кроликов, а от вспышек и мигающего света они могут ослепнуть. В Госдуме призвали избегать жестокого обращения с животными.

Просят зайцев

В преддверии 2023 года, который по Восточному календарю будет Годом черного кролика, заводчикам ушастых стали поступать звонки с вопросами, можно ли арендовать зверька для фотосессии или корпоратива.

Московское «Зайкафе» весь декабрь атакуют звонками желающие взять животное в аренду на фотосессию, рассказала «Известиям» управляющая Лолита Сахарова.

— Мы не предоставляем кроликов для таких услуг, так как это наша семья. Но нам ежедневно пишут в социальные сети, звонят. И мы видим рост запросов в интернете, потому что, набирая в поисковой строке «кролик Москва», многие попадают на наше антикафе, — поделилась она.

По ее словам, люди хотят устроить фотографии с милым символом года для себя и коллег. Были запросы и на съемку кроликов для календарей.

В питомник карликовых кроликов «Ушастик» тоже обращались желающие арендовать зверька, сообщила заводчик Надежда Воеводина.

— Видимо, кролика хотели арендовать для какого-то праздника, потому что он нужен был именно на 31 декабря, — поделилась она.

Предоставлять питомца заводчица тоже отказалась.

Всюду кролики

На «Авито Услугах» с начала декабря стали появляться объявления о тематических фотосессиях с кроликами. В среднем они стоят 2 тыс. рублей в час, сообщил «Известиям» руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» площадки Александр Семочкин. На сервисе также можно найти и объявления о визите Деда Мороза и Снегурочки вместе с символом года.

— В преддверии праздников жители страны стали активно заказывать услугу по созданию фигурок крольчат из шоколада или мыла в подарок друзьям и близким. Набор из трех фигурок стоит около 720 рублей. Если же хочется добавить в коробку съедобную или мыльную зеленую елочку, цена возрастет до 1,5 тыс., — добавил Александр Семочкин.

Также многие стали обращаться за услугами по изготовлению вязаных игрушек на заказ в виде символа 2023 года. Их средняя цена на «Авито Услугах» составила около 550 рублей. Есть и предложения мастер-классов по валянию кролика из шерсти.

С декабря россияне стали чаще приглашать на новогодние вечеринки, елки и корпоративы аниматоров в костюмах кролика, отметил представитель сервиса. В этом году в числе популярных запросов оказался зеркальный кролик в маске. Цена за его часовое выступление с начала декабря составила в среднем около 5 тыс. рублей.

Заячья слепота

Для животных участие в фотосессии или шумном празднике может стать серьезным стрессом, предупредили заводчики.

— Кролики — домашние существа и достаточно пугливые, потому что в отличие от кошек и собак они не хищники. Любая смена мест и обстановки, даже поездка к ветеринару на обследование для них большой стресс, — пояснила Лолита Сахарова.

По ее словам, вредят животным и вспышки от камер: они могут привести к слепоте у кроликов, предостерегла управляющая «Зайкафе».

Стрессом для зверьков может стать и большое количество новых людей вокруг, добавила Надежда Воеводина. Кроме того, их могут угостить чем-то неподходящим.

— Например, дети могут накормить зверька конфетами, вследствие чего у него могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, — предостерегла Надежда Воеводина.

После возвращения зверька из аренды бороться с возникшими последствиями придется его владельцам, напомнила она.

Нам не все равно

Животных в качестве символов года эксплуатируют ежегодно, обратил внимание первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Эксцессы случались даже в преддверии 2022-го, хотя его покровителем стал тигр.

— Был серьезный скандал, когда в эфир одного из федеральных каналов притащили тигренка — животное, которое вообще не могло там находиться по действующему законодательству. Это было опасно и для животного, и для окружающих, — рассказал парламентарий.

По его словам, позже тигры появлялись и в других передачах, на фотосессиях.

— Естественно, это безобразная ситуация, которая не имеет ничего общего ни с цивилизованной практикой, ни с обеспечением безопасности граждан и животных, — возмущен он.

В этом году депутат ждет более массового использования животных для съемок символических видео и фото, ведь в случае с кроликами это гораздо проще.

— Я бы рекомендовал всем воздержаться от использования живых символов года в организации праздничных мероприятий. И, конечно, не допускать фактов жестокого обращения с животными: это совершенно не то, с чего правильно начинать год, — резюмировал он.

Парламентарий заверил, что все члены комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды готовы реагировать на обращения о жестоком обращении с животными, которые будут к ним поступать.