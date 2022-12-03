От отравы не уйти: почему в Ростовской области массово гибнут зайцы

Массовая гибель зайцев произошла в Ростовской области. Охотники Кагальницкого района нашли на полях 19 тушек. Инцидентом уже заинтересовались местные Минприроды и Россельхознадзор. Главная версия случившегося — отравление химикатами, которые используют для борьбы с мышами на полях. Это не первый случай массовой гибели животных в регионе: ранее сообщалось о падеже зайцев и фазанов на других сельхозополях. В Минприроды уверены, что инциденты связаны друг с другом. Подробнее — в материале «Известий».

Работа на месте

В Ростовской области начали массово гибнуть зайцы. Первыми об этом сообщили местные охотники.

­­— На выходных позвонили охотники из Новобатайского села и рассказали, что нашли мертвых зайцев. На следующий день мы сформировали комиссию с представителями Минприроды, ветеринарами и егерями. Обследовав территорию трех полей, мы нашли 19 тушек. На месте было рассыпано зерно, которым травили мышей. Там же лежали и мертвые грызуны, — рассказал «Известиям» председатель Ростовского городского общества охотников Андрей Жищенко.

В полицию, Россельхознадзор и прокуратуру были поданы заявления. По факту произошедшего организована проверка, подтвердили «Известиям» в отделе земельного надзора управления Россельхознадзора по Ростовской области.

От отравы не уйти Фото: АТВмедиа

— Обращение к нам поступило в начале недели, готовится выездное обследование. Если инспектор найдет на месте протравленное зерно, то будет произведен отбор проб. Это позволит установить, каким препаратом проводилась борьба с грызунами, — заявили в ведомстве. Там добавили, что будут делать всё возможное, чтобы привлечь нарушителей.

Инспекторы Минприроды Ростовской области совместно со специалистами из управления ветеринарии региона уже выезжали на место происшествия. Представители министерства 12 декабря встретятся с собственником земельного участка для профилактической беседы.

— Предварительная версия — зайцы отравились веществом, которым травят полевых мышей. Но какой это препарат, сколько его было рассыпано по полю, сейчас выясняют в лаборатории. Вопрос находится у всех на контроле: и у Россельхознадзора, и у заместителя губернатора, и у нашего министра, и у ветеринарии. Им занимаются очень плотно, — сказали «Известиям» в пресс-службе ростовского Минприроды.

Если по науке…

Это не первый случай гибели животных на полях Ростовской области. На прошлой неделе стало известно о смерти фазанов и зайцев на сельскохозяйственных полях Зерноградского, Целинского, Сальского и Песчанокопского районов. Там тоже взяли пробы и наметили профилактические беседы с собственниками земель, сообщили в Минприроды Ростовской области.

От отравы не уйти Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В пресс-службе добавили, что в обоих случаях звери отравились на сельхозполях либо рядом. Но не в лесу и не на охраняемых территориях.

— Случаи явно связаны, но как именно, мы выясняем. Ветеринары сообщили нам, что это точно не инфекция и не эпидемия, — подчеркнули в Минприроды.

Местные жители тоже уверены, что животные погибли из-за отравы для мышей.

«Если по науке, то нужно ходить по полю и раскладывать в каждую найденную норку отравленное зерно, аккуратно, ложечкой. Это трудоемко и долго, проще рассыпать отраву по полю, кто подох — сам виноват, фермеров это уже не касается. Им за сохранение фауны дополнительно денег не платят, а уберечь урожай от мышей — это вопрос заработка», — написал пользователь по имении Игорь в одном из местных сообществ во «ВКонтакте».

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних регионах. В конце ноября в пресс-службе Минприроды Краснодарского края подтвердили, что причиной массовой гибели зайца-русака и северокавказского фазана сразу в нескольких районах Кубани стала отрава для мышей. А на территории Ставропольского края погибли более 1 тыс. живых существ. Среди них — зайцы, краснокнижные серые журавли, фазаны, лисы, чайки, говорилось в местных СМИ. Минприроды по региону направило информацию обо всех фактах и результатах 174 проб, взятых на местах, в полицию и прокуратуру. В пробах обнаружили фосфид цинка — препараты на его основе предназначены для борьбы с грызунами. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

От отравы не уйти Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Всего в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России в 2022 году для проведения активной борьбы с мышами, зарегистрировано около полутора десятков препаратов. Их действующие вещества — бродифакум и бромадиалон — антикоагулянты. Эти средства препятствуют свертываемости крови и одинаково опасны для всех теплокровных животных и человека, объяснил в беседе с «Известиями» исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности», член экспертного совета комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков.

За использование неразрешенных препаратов может грозить административное наказание по статье 8.3 КоАП РФ. Индивидуальным предпринимателям придется отдать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или остановить деятельность на срок до 90 суток, а юрлицам — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или также закрыть фирму на три месяца.

Кроме того, нарушения требований безопасности при проведении работ с пестицидами и агрохимикатами могут повлечь применение мер уголовной ответственности в рамках ст. 254 УК РФ — если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. В этом случае предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В целом подкладывание отравленного корма для грызунов на полях не очень распространено, обращает внимание агроном Владимир Викулов.

От отравы не уйти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Травят мышей только в случае перенаселения. Встречаются периоды, когда погодные условия и урожай сочетаются таким образом, что грызуны размножаются в большом количестве. Однако, как правило, в этих случаях просто не допускают большого развития кормовой базы. Мировой опыт показывает, что травля никакой пользы особо не приносит, потому что полностью уничтожить грызунов на таких площадях сложно, — рассказал он «Известиям».

Специалист отметил, что у зайцев с мышами близкая кормовая база, так что их отравление химическими веществами не вызывает удивления.