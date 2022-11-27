Чумовой эффект: ученые предупредили о риске вымирания амурских леопардов

Ученые смоделировали развитие эпидемии чумы плотоядных среди амурских леопардов, которые находятся на грани вымирания . Расчеты показали, что, если ничего не предпринимать, этот подвид кошачьих из-за вируса исчезнет из дикой природы к началу следующего века. Но человечество способно предотвратить катастрофический сценарий с помощью вакцинации, генетических исследований и расширения территории обитания животных. Впрочем, в российском заповеднике «Земля леопарда» указали, что сведения об опасности чумы для их подопечных, использованные в расчетах, слишком преувеличены, и это привело к ошибочным выводам.

Шансы на вымирание

Международная группа ученых просчитала с помощью математической модели вероятность исчезновения амурского леопарда из-за эпидемии чумы плотоядных — инфекционного заболевания, которое часто заканчивается летальным исходом для крупных кошачьих . Согласно этим расчетам, если не предпринимать никаких специальных мер, то шансы животных на вымирание в ближайшие 100 лет колеблются в пределах от 20 до 99% в зависимости от сценария . Статья с прогнозами опубликована в одном из журналов группы Nature.

Чумовой эффект Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

«Наши результаты показывают, что защита дальневосточного леопарда требует многогранных синергетических усилий», — написали ученые.

Амурский, или дальневосточный, леопард — один из подвидов леопарда, который находится на грани исчезновения . Эти животные обитают на сравнительно небольшом участке дикой местности на Дальнем Востоке, расположенном на территории России и Китая. Для восстановления популяции в нашей стране создан заповедник «Земля леопарда», где проживает около 120 особей, и еще около 10 животных насчитывается в КНР .

По мнению зарубежных ученых, кроме чумы плотоядных, размножению амурского леопарда препятствует сокращение территории его обитания из-за деятельности человека, а также инбредная депрессия . Это снижение жизнеспособности особей в результате скрещивания близкородственных животных, которое неизбежно при столь малой популяции. Поэтому специалисты учли эти факторы в своих расчетах.

Чуму плотоядных вызывает РНК-вирус. Он смертельно опасен для крупных кошачьих. Вспышки инфекции фиксировали среди львов, амурских тигров и других видов животных. По данным ученых, возбудитель впервые был найден у дальневосточных леопардов в 1993 году, а в 2015-м на территории России от него умерла самка . Дикие животные могут заражаться чумой от домашних или бездомных собак, а также от мелких хищников, на которых они охотятся.

Чумовой эффект Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

В своих расчетах авторы статьи в Nature предложили три вида мер, которые человек может предпринять для защиты леопардов от эпидемии. Это вакцинация собак, которые могут быть переносчиками вируса, вакцинация отдельных леопардов (привить большую группу в условиях дикой природы очень сложно), а также расширение территории обитания вида. Модель показывает, что наибольший эффект даст сочетание все трех методов борьбы с инфекцией. В таком случае при низком уровне инбредной депрессий шансы подвида на выживание достигнут 99%, при среднем — 90%, а при высоком популяция всё равно может исчезнуть в течение 100 лет.

Разумный оптимизм

«Известия» обратились в заповедник «Земля леопарда» с просьбой оценить опасность чумы плотоядных для их подопечных . По словам зоологов, вирус действительно представляет угрозу для животных, однако сейчас он никак не влияет на их численность, так как она увеличивается год от года . Кроме того, расчеты ученых основаны на некорректных данных.

«Авторы ставят в основу своей мысли ошибочное утверждение, что доля мелких хищников, служащих источником инфекции, в рационе леопарда высока, а плотность копытных на территории низкая . Такие предположения взяты из исследования рациона дальневосточных леопардов на основе данных 20-летней давности . В настоящее время плотность копытных на территории высокая, что подтверждается современными исследованиями, в том числе авиаучетами, и данными мониторинга», — сказано в ответе пресс-службы заповедника.

Чумовой эффект Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Там уточнили: барсуки, енотовидные собаки и даже дальневосточные лесные коты могут входить в рацион леопардов, но составляют лишь малую его часть. Более 88% пищи кошек — пятнистые олени и косули. Они не переносят вирус. Плюс на «Земле леопарда» ежегодно проводят мониторинг эпидемиологической обстановки, в том числе отлавливая мелких хищников, чтобы взять у них анализы, в том числе на чуму плотоядных, пояснили в заповеднике.

Но российские специалисты, занятые восстановлением популяции леопарда, согласны с коллегами в том, что для защиты животных необходимо принимать меры — в частности, прививать домашних собак в регионе . Также нужен генетический мониторинг, который позволит понять степень инбредной депрессии и другие особенности популяции.

Расширение территории обитания и создание экологических коридоров в современном и историческом ареале леопарда в России и Китае, которые свяжут территориальные группировки подвида, тоже будут способствовать его защите, дрейфу генов и улучшению генетических показателей, рассказали специалисты заповедника.

Чумовой эффект Запуск в работу обновленного поста охраны состоялся в самом сердце Дальневосточного морского заповедника в Приморье Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Впрочем, оценки авторов статьи в Nature нельзя назвать пессимистичными, потому что вероятность исчезновения популяции в 20%, как указано в материале, за 100 лет, то есть 1/5 шанса, — не слишком высока , считает директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Сергей Найденко. Однако точность модели зависит от тех факторов, которые в нее заложили. В предыдущих работах было показано, что на Дальнем Востоке России у собак другой штамм чумы, чем у леопардов, и данные о распространенности вируса среди домашних животных также вызывают вопросы, подчеркнул ученый.

— Точно назвать степень инбредной депрессии леопардов сейчас очень сложно. Исследования показывают, что она достаточно высока, однако остается примерно на одном уровне, и сказать о ее высокой опасности для популяции нельзя, — отметил Сергей Найденко.

Как часто леопарды умирают после заражения чумой, точно неизвестно. Например, когда была вспышка болезни среди уссурийских тигров, у трех животных нашли антитела к чуме. Это значит, что они контактировали с вирусом, но остались живы. Поэтому перспективы леопардов в России могут оказаться гораздо более радужными, чем сказано в статье, сделал вывод специалист.