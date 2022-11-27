Чумовой эффект: ученые предупредили о риске вымирания амурских леопардов
Ученые смоделировали развитие эпидемии чумы плотоядных среди амурских леопардов, которые находятся на грани вымирания. Расчеты показали, что, если ничего не предпринимать, этот подвид кошачьих из-за вируса исчезнет из дикой природы к началу следующего века. Но человечество способно предотвратить катастрофический сценарий с помощью вакцинации, генетических исследований и расширения территории обитания животных. Впрочем, в российском заповеднике «Земля леопарда» указали, что сведения об опасности чумы для их подопечных, использованные в расчетах, слишком преувеличены, и это привело к ошибочным выводам.
Шансы на вымирание
Международная группа ученых просчитала с помощью математической модели вероятность исчезновения амурского леопарда из-за эпидемии чумы плотоядных — инфекционного заболевания, которое часто заканчивается летальным исходом для крупных кошачьих. Согласно этим расчетам, если не предпринимать никаких специальных мер, то шансы животных на вымирание в ближайшие 100 лет колеблются в пределах от 20 до 99% в зависимости от сценария. Статья с прогнозами опубликована в одном из журналов группы Nature.
«Наши результаты показывают, что защита дальневосточного леопарда требует многогранных синергетических усилий», — написали ученые.
Амурский, или дальневосточный, леопард — один из подвидов леопарда, который находится на грани исчезновения. Эти животные обитают на сравнительно небольшом участке дикой местности на Дальнем Востоке, расположенном на территории России и Китая. Для восстановления популяции в нашей стране создан заповедник «Земля леопарда», где проживает около 120 особей, и еще около 10 животных насчитывается в КНР.
По мнению зарубежных ученых, кроме чумы плотоядных, размножению амурского леопарда препятствует сокращение территории его обитания из-за деятельности человека, а также инбредная депрессия. Это снижение жизнеспособности особей в результате скрещивания близкородственных животных, которое неизбежно при столь малой популяции. Поэтому специалисты учли эти факторы в своих расчетах.
Чуму плотоядных вызывает РНК-вирус. Он смертельно опасен для крупных кошачьих. Вспышки инфекции фиксировали среди львов, амурских тигров и других видов животных. По данным ученых, возбудитель впервые был найден у дальневосточных леопардов в 1993 году, а в 2015-м на территории России от него умерла самка. Дикие животные могут заражаться чумой от домашних или бездомных собак, а также от мелких хищников, на которых они охотятся.
В своих расчетах авторы статьи в Nature предложили три вида мер, которые человек может предпринять для защиты леопардов от эпидемии. Это вакцинация собак, которые могут быть переносчиками вируса, вакцинация отдельных леопардов (привить большую группу в условиях дикой природы очень сложно), а также расширение территории обитания вида. Модель показывает, что наибольший эффект даст сочетание все трех методов борьбы с инфекцией. В таком случае при низком уровне инбредной депрессий шансы подвида на выживание достигнут 99%, при среднем — 90%, а при высоком популяция всё равно может исчезнуть в течение 100 лет.
Разумный оптимизм
«Известия» обратились в заповедник «Земля леопарда» с просьбой оценить опасность чумы плотоядных для их подопечных. По словам зоологов, вирус действительно представляет угрозу для животных, однако сейчас он никак не влияет на их численность, так как она увеличивается год от года. Кроме того, расчеты ученых основаны на некорректных данных.
«Авторы ставят в основу своей мысли ошибочное утверждение, что доля мелких хищников, служащих источником инфекции, в рационе леопарда высока, а плотность копытных на территории низкая. Такие предположения взяты из исследования рациона дальневосточных леопардов на основе данных 20-летней давности. В настоящее время плотность копытных на территории высокая, что подтверждается современными исследованиями, в том числе авиаучетами, и данными мониторинга», — сказано в ответе пресс-службы заповедника.
Там уточнили: барсуки, енотовидные собаки и даже дальневосточные лесные коты могут входить в рацион леопардов, но составляют лишь малую его часть. Более 88% пищи кошек — пятнистые олени и косули. Они не переносят вирус. Плюс на «Земле леопарда» ежегодно проводят мониторинг эпидемиологической обстановки, в том числе отлавливая мелких хищников, чтобы взять у них анализы, в том числе на чуму плотоядных, пояснили в заповеднике.
Но российские специалисты, занятые восстановлением популяции леопарда, согласны с коллегами в том, что для защиты животных необходимо принимать меры — в частности, прививать домашних собак в регионе. Также нужен генетический мониторинг, который позволит понять степень инбредной депрессии и другие особенности популяции.
Расширение территории обитания и создание экологических коридоров в современном и историческом ареале леопарда в России и Китае, которые свяжут территориальные группировки подвида, тоже будут способствовать его защите, дрейфу генов и улучшению генетических показателей, рассказали специалисты заповедника.
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Впрочем, оценки авторов статьи в Nature нельзя назвать пессимистичными, потому что вероятность исчезновения популяции в 20%, как указано в материале, за 100 лет, то есть 1/5 шанса, — не слишком высока, считает директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Сергей Найденко. Однако точность модели зависит от тех факторов, которые в нее заложили. В предыдущих работах было показано, что на Дальнем Востоке России у собак другой штамм чумы, чем у леопардов, и данные о распространенности вируса среди домашних животных также вызывают вопросы, подчеркнул ученый.
— Точно назвать степень инбредной депрессии леопардов сейчас очень сложно. Исследования показывают, что она достаточно высока, однако остается примерно на одном уровне, и сказать о ее высокой опасности для популяции нельзя, — отметил Сергей Найденко.
Как часто леопарды умирают после заражения чумой, точно неизвестно. Например, когда была вспышка болезни среди уссурийских тигров, у трех животных нашли антитела к чуме. Это значит, что они контактировали с вирусом, но остались живы. Поэтому перспективы леопардов в России могут оказаться гораздо более радужными, чем сказано в статье, сделал вывод специалист.