Под северным сиянием: ученые нашли одно из крупнейших лежбищ моржей

В 2022 году «Роснефть» провела три экспедиции в труднодоступные и малоизученные районы российской Арктики. Ученые изучали популяции белой чайки, дикого северного оленя и атлантического подвида моржа. В случае с последним специалисты обнаружили одно из самых крупных в России лежбище животных на острове Хейса — 658 особей. Ранее там фиксировали не больше 150 моржей. Эти работы стали частью национального проекта «Экология». О том, какие еще открытия сделали ученые, — в материале «Известий».

Среди белых снегов

«Роснефть» реализует в Арктике комплексную долгосрочную научную программу. Представители компании, Минприроды и научных институтов рассказали о результатах экспедиций на пресс-конференции в Москве.

— У нас прошел трехлетний полевой сезон. Это программа ведется на основе соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках национального проекта «Экология». Мы три года вели наблюдения за белым медведем, моржом, диким северным оленем и арктической белой чайкой, — отметил кандидат технических наук, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «Роснефть» Александр Пашали.

По его словам, специалисты компании и ведущих профильных научных институтов страны суммарно провели в экспедициях больше 14 месяцев. С помощью установленных фотоловушек удалось получить 200 тыс. фотографий белых медведей, моржей, северных оленей и чаек.

В числе самых удивительных открытий этого года — одно из крупнейших лежбищ моржей на острове Хейса. По словам Александра Пашали, за животными наблюдали во время рейса «Плавучего университета» по маршруту Диксон – Земля Франца Иосифа – Архангельск. Раньше на острове фиксировали около 150 особей, а в этом году их насчитали 658. Все они держались далеко от воды — такое поведение моржей прежде не было описано в научной литературе.

Популяцию белой чайки — редкого вида морских птиц, занесенного в Красную книгу — ученые изучали на острове Визе на севере Карского моря. Кроме того, специалисты обследовали еще восемь мест гнездования, в том числе острова Голомяный, Средний, Домашний. На восемь птиц прикрепили GPS-трекеры, чтобы изучить, где они добывают пищу. Также удалось снять два датчика, установленных в 2020 году, — ученым предстоит изучить полученные данные.

Популяцию диких северных оленей на Восточном Таймыре тоже исследовали с помощью радиомаячков, прикрепленных к животным в прошлые годы.

Полевые работы – 2022 стали завершающими для научной программы «Роснефти» в Арктике. По их результатам специалисты предложат практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании.

Экологические первопроходцы

В 2020–2021 годах ученые в ходе проекта «Роснефти» изучали поведение белых медведей на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. Специалисты старались определить, насколько часто встречается хищник, и прикрепить к животным спутниковые передатчики для изучения маршрутов миграции.

Собранные в экспедициях данные позволят актуализировать современное представление об ареалах исследуемых видов, отметила начальник отдела Минприроды по сопровождению реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» Оксана Никушина. Она напомнила, что сотрудничество с «Роснефтью» идет в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие», включенной в проект.

— Инициатива была направлена на привлечение внебюджетных средств, потому как из федерального бюджета не было предусмотрено выделение денег на реализацию мероприятий по сохранению редких видов животных, — отметила представитель Минприроды. — И самое первое соглашение было заключено с компанией «Роснефть», которую можно назвать первопроходцем в рамках национальной программы.

По словам Ольги Никушиной, компания предоставила министерству современную оценку популяций белого медведя и других видов.

Для новых разработок

Александр Пашали отметил, что по результатам всех исследований «Роснефть» выпускает экологические атласы, в которых есть вся информация о регионах исследовательских работ. Эти издания пользуются большим спросом у профильных научных организаций. Кроме того, исследования помогают в разработке технологий для экологически ответственной деятельности компании.

— Из того, что больше всего на слуху, это разработка психрофильного биологического препарата для ликвидации возможных загрязнений арктических экосистем. Например, в случае углеродных загрязнений в море или на побережье загрязнения сложно ликвидировать, собирать. Это связано с холодом и сложным ландшафтом. В таких условиях существующие препараты не работают. Поэтому был разработан препарат на основе местных бактерий, которые потребляют углеводороды и самые холодолюбивые. Этот препарат уже прошел апробацию, хорошо работает, — рассказал Александр Пашали.

Он уточнил, что обычные средства для ликвидации разливов нефти работают при температуре 8–10 градусов Цельсия и выше. Разработка «Роснефти» эффективна в условиях, когда на термометре от 2 градусов.

— Сейчас препарат проходит фазу масштабирования производства до промышленного. С этим связаны определенные разрешительные процедуры, сертификация, — заключил Александр Пашали.

По его словам, через два года препарат можно будет применять на практике.