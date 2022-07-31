Что сеть силы: почему затянулась операция по спасению кита в Охотском море

Операция по спасению редчайшего гренландского кита, попавшего в рыболовные сети у берегов Охотского моря в Хабаровском крае, затягивается . Шторм мешает освободить животное, подобных которому в мире осталось около 300, сообщили «Известиям» ученые. Возобновить операцию планируют в начале августа. Ситуация осложняется тем, что страдающий кит не подпускает к себе лодки и может нанести ущерб спасателям, отмечают зоологи. Он, как и медведица из Диксона, не может есть, потому что невод стянул его челюсть.

Застрял невод во рту

Не успели ветеринары в Диксоне спасти белую медведицу, во рту которой застряла банка сгущенки, как в беду из-за близости к человеку попало еще одно живое существо. Редчайший гренландский кит уже несколько суток не может освободиться из невода в нескольких сотнях метров от берегов Охотского моря . Без помощи людей выбраться он, вероятно, не сможет. Но спасательную операцию продолжают откладывать из-за непогоды.

Попавшего в западню кита обнаружили 28 июля гиды с туристами. Удалось оперативно сформировать спасательную группу , в которую вошли сотрудники Института им. А.Н. Северцова РАН, представители Всемирного фонда дикой природы (WWF), члены научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», а также рыбаки, в чей невод, вероятно, попал кит. Но к себе он никого не подпустил.

Фото: скриншот видео Известия

В субботу, 30 июля, начался шторм, что сильно затруднило помощь киту. Поисковая бригада разыскивала его два дня , поскольку из-за шума катеров животное постоянно меняло свое местоположение. За это время кит успел скинуть часть веревок, но полностью освободиться не смог .

В воскресенье непогода продолжается . Поисковую операцию возобновят не ранее утра 1 августа, сообщал «Известиям» ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, замруководителя совместной с WWF программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов. Однако, по последней информации, новый срок — уже 2 августа.

— Прямо сейчас спасательной операции нет, штормит. Но Росприроднадзор и другие организации поставлены в известность о том, что в Охотском море обнаружен кит с намотанной веревкой . Она намоталась не на хвост, а попала в рот и на плавник. Это представляет для кита угрозу, потому что затрудняет питание , — рассказал Дмитрий Глазов.

«Известия» направили запрос в Росприроднадзор о дальнейших действиях по спасению животного.

Что сеть силы Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— К сожалению, в России очень мало специалистов, которые могли бы этого кита распутать . К нему нужно подплыть достаточно близко и эту веревку снять или срезать . Опыт есть у АНО «Друзья океана», они тренировались распутывать китов. Но людей еще нужно перебросить с Сахалина, — сказал ученый.

Он добавил, что даже при хорошей погоде кита сложно найти, поскольку он не подпускает лодки близко.

Распутать сети

Сложность для спасателей состоит в том, что кит долго находится в стрессовом состоянии, ему больно, он напуган и не знает, как избавиться от веревок . Поэтому он может начать биться в момент, когда к нему подходят спасатели, и случайно нанести ущерб и им тоже , сказал «Известиям» специалист по морским млекопитающим, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов Григорий Цидулко.

— В пятницу нам пришлось прекратить наши усилия, потому что опустился туман и уже темнело. В субботу шел сильный ливень. Ожидается усиление ветра, фактически шторм. Видимость в море сейчас почти нулевая, — добавил зоолог.

Что сеть силы Фото: Global Look Press/Elisabeth Schmidbauer

Ученые при этом наблюдают признаки неестественного поведения кита. Есть ли сейчас угроза его жизни? Это зависит от того, сможет ли кит сейчас питаться, считает Дмитрий Глазов.

— В целом киты могут долго не есть, они накапливают жир. Но мы не знаем кондицию этого конкретного кита и то, как веревка влияет на его способность употреблять пищу. Если говорить о том, сколько у нас времени, пока кит не погибнет, то речь о неделях , — сказал он.

Есть и надежда на то, что млекопитающее может освободиться самостоятельно , добавил специалист. Но и в этом случае ему будет грозить опасность, если веревки продолжат блокировать рот.

— Кит может уйти с неводом во рту, что будет мешать ему кормиться. К сожалению, пока мы не знаем, как глубоко у него во рту застряла веревка, — отметил Дмитрий Глазов.

«Видно, что длинный канат запутался в усах кита, обмотавшись вокруг верхней челюсти. Освободить его от веревок в воде возможно, хотя это непростая задача. Если это не удастся сделать, то веревки будут затягиваться на теле животного все сильнее по мере его продвижения в воде», — отметила руководитель охотоморской экспедиции WWF Милена Морозова.

Если же спасательная операция пройдет успешно, кит сможет дальше полноценно жить, поскольку каких-то значительных повреждений у него не видно, по крайней мере с коптера, сказал Дмитрий Глазов.