Китовый курс: в РФ хотят создать орган власти по надзору за дельфинами

В России хотят создать орган власти по надзору за китообразными. Проработать вопрос поручили Минсельхозу, Минприроды и другим ведомствам, следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Предстоит также доработать законопроект о рыболовстве и сохранении биологических ресурсов — с учетом позиции ГД о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях, оставив работать дельфинарии. Запрет поддерживают в Минприроды и Росприроднадзоре и не одобряют в Минкультуры и Росрыболовстве.

Ловить нельзя помиловать

В Минприроды считают, что наиболее эффективным органом, имеющим возможность пресекать незаконную добычу китообразных и контролировать их незаконный оборот, может быть ФСБ России, сказали «Известиям» в ведомстве. Поручение поступило в Минсельхоз и будет рассмотрено в установленном порядке, сказали в министерстве.

Ответственность может быть усилена внесением в ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов») дополнительных мер наказания — лишения свободы или увеличения штрафов до 5 млн рублей, считают в Минприроды. Срок лишения свободы следует увеличить с двух до трех лет — это соответствует тяжести такого преступления, считает член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова.

Как говорится в протоколе совещания у вице-премьера (подлинность документа подтвердили в аппарате заместителя председателя правительства), Росрыболовство не согласно с запретом вылова, поскольку «содержание животных в неволе направлено в том числе на сохранение и восстановление их естественных популяций». В числе аргументов Минкультуры в документе указано, что деятельность дельфинариев и цирков лицензирована.

«Известия» направили запросы в Росрыболовство, Росприроднадзор, Минкультуры и ФСБ.

Китовый курс Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Гуманное отношение

Вопрос о срочной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи с событиями, связанными с «китовой тюрьмой», сказала «Известиям» депутат Госдумы Светлана Бессараб. В октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасающих условиях содержалось 11 косаток и 90 белух. Вылов проводился с многочисленными нарушениями законодательства, напомнила парламентарий.

— Мы доказали, что вылов проводили незаконно три организации: квоты они получили на культурно-просветительские цели, а по факту собирались их продать за рубеж, — напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Дельфинарии Краснодарского края также зачастую используют старые документы, разрешающие вылов, добавил депутат. Например, документ выдан 20 лет назад, а в дельфинарии животные, которым всего два года, хотя они должны быть уже стариками.

— Это распространенная практика, когда по одним и тем же документам незаконно меняют особи в дельфинариях, а не выживших в этом конвейере млекопитающих просто выбрасывают на свалки. Кстати, это так и вскрылось: когда был найден в буквальном смысле распиленный дельфин, — рассказал Владимир Бурматов.

Это не культура и не просвещение, а циничное зарабатывание денег, уверен парламентарий. Научное же изучение животных можно проводить в реабилитационных центрах, где китообразные рождаются в неволе.

— Запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т.д. животными, отловленными в природной среде. Но не отменяет пополнение рожденными в неволе особями, — добавила Светлана Бессараб.

Китовый курс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Полный запрет на вылов — последовательный и логичный шаг после эмбарго на промышленный вылов: в стране низкий уровень культуры предпринимательства в этой области, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Но экопросвет необходим, особенно детям, поэтому дельфинариям нужно дать возможность развиваться, полагает он.

С ним согласен член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук. По его мнению, полный вылов необходимо запретить, но дельфинарии стоит оставить — с животными, рожденными в неволе.

— Современные родители всё больший приоритет отдают воспитанию у детей гуманного отношения к животным. Не может вид выдернутого из естественной среды обитания дельфина или кита вызывать ничего, кроме жалости, — уверен он.

Последние десятилетия мировых исследований в области изучения китообразных дали людям неожиданные результаты, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Интеллект и развитие этих существ настолько велики, что в некоторых странах мира их недавно классифицировали как разумных существ. Отсюда и тенденция последних лет на изменение принципов изучения, содержания и взаимодействия с ними, подчеркнул эксперт.

Запрет на дельфинарии существует во многих странах, этот тренд на гуманность и сохранение биоразнообразия необходимо развивать в России, уверена эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова. Если закон в том или ином виде оставит возможность отлова китообразных, то перечень причин на это должен быть максимально коротким и исчерпывающим, а ответственность за незаконный отлов нужно приравнять к преступлениям с краснокнижными животными, считает она.