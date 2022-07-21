«Миша, сделай ко мне шаг, помогу»

Специалисты Московского зоопарка и жители поселка Диксон спасли белую медведицу, жизнь которой чуть не оборвалась из-за банки сгущенки. 21 июля ее временно усыпили, убрали застрявшую во рту банку и обработали раны. У животного сильно порезан язык, но угрозы здоровью больше нет, говорят специалисты. Арктические хищники все чаще выходят к поселкам и кормятся на помойках — а значит, случаи могут повториться, предупреждают в природоохранных организациях. Предложения по модернизации мусорных баков в северных регионах России выдвигаются, но пока не реализованы.

Последняя надежда

«Плохо тебе, котеночек. Иди, помогу. Я не сделаю тебе плохо. Иди, ложись сюда. Как тебя уговорить, скажи?», — говорит житель поселка Диксон Красноярского края на видео, которое облетело весь интернет. На нем истощенная белая медведица с жестяной банкой во рту вышла к людям — это ее последняя надежда на спасение.

По мнению представителей красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», животное засунуло язык в банку — и он застрял, поскольку крышка закрыта внутрь. Дальше — болевой шок, травма и отек языка. Зверь не мог ни есть, ни пить.

Благодаря интернету история медведицы долетела до столицы: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что на помощь хищнику в семь часов утра 21 июля вылетит главный ветеринар Московского зоопарка. План звучал так: животное обездвижат, удалят банку, а затем отвезут подальше от поселений и дадут запас рыбы, поскольку самостоятельно в первое время он охотиться не сможет.

Ветеринары долетели до Норильска — но там их застала непогода. Вылететь на вертолете в Диксон они смоги только около полудня. В 16 часов специалисты добрались в поселок, несмотря на дождь и штормовой ветер.

По словам Дмитрия — местного жителя, снявшего видео, — к утру четверга медведица ушла от жилого поселка на 6–7 км. К людям она больше не подходила.

— Не подпускала. Я к ней, она от меня. Я ей говорю: «Миша сделай ко мне шаг». Хотел попытаться хоть снять. Язык уже у нее опух — понятно, столько не пить, — рассказал он корреспонденту «Известий».

Зверь понимал, что людям можно и даже нужно довериться, — но как только банку пытались вынуть из пасти, стальная крышка, словно нож, резала распухший язык, продолжил Дмитрий. Медведица пугалась боли и снова уходила.

«Успели. Спасли»

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки» , — сообщила Светлана Радионова в 16:30 по Москве.

«Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нем множество порезов. Зверь оказался молодой медведицей, весом 80-90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо», — дополнила глава Росприроднадзора в 17:00.

Местный житель Дмитрий рассказал «Известиям», что когда спасательная группа прилетела, медведица лежала там же, где он в последний раз снимал ее на видео.

— Подошли я и доктор. Он примерно с двадцати метров выстрелил ей в бедро, медведица 50 метров прошла и легла. Я подошел и пассатижами эту банку снял. Всего человек пять приехало спасать. Животному где-то два года, — сообщил он.

Не первый случай

Ученые и жители арктических регионов говорят, что в последнее время белых медведей все чаще приходится выручать из смертельно опасных ситуаций. Прошлой зимой на берег Енисея выходил медвежонок, который сидел неподвижно целую неделю и ждал маму. Вероятнее всего, она погибла.

В мае прошлого года истощенную белую медведицу обнаружили в Якутии в тысяче километров от побережья — в поисках пищи она забрела на незнакомые территории. Животное доставили в Москву и отправили на реабилитацию в Московский зоопарк.

Нередко бывает и так, что хищники просто перестают охотиться. И добычей для них становятся отходы на помойках северных городков. Такие медведи представляют для человека наибольшую опасность.

В феврале 2019 года на Новой Земле даже пришлось объявлять режим ЧС из-за нашествия хищников — к поселку Белушья Губа в поисках пищи вышло более 50 медведей.

Миша, сделай ко мне шаг Административный центр архипелага Новая Земля поселок Белушья Губа Фото: ТАСС/Н.Малышев

Из-за изменения климата у этих животных сокращается среда обитания, рассказала «Известиям» главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Варвара Семенова.

— Лед в Арктике стал рано уходить и поздно формироваться. А он для белых медведей — ключевое место обитания и охоты. Если медведю негде охотиться — то он выходит на берег и кормится на помойках, — пояснила она.

Решить проблему можно, если модернизировать мусорные баки таким образом, чтобы медведи не могли залезать в них, считает представитель WWF.

— В Канаде и других северных странах такие баки существуют. В России пока только выдвигаются предложения их создать и установить, — сказала она.

Случаев, чтобы у медведя во рту застряла консервная банка, Варвара не помнит. Но эпизодов, когда хищник проглатывает подобные предметы, немало. Поэтому, например, пассажирам атомного ледокола «50 лет Победы», который совершает в том числе туристические рейсы на Северный полюс, категорически запрещено кормить с борта животных.

— Во-первых, таким образом мы заставляем их следовать за собой. Во-вторых, был случай, когда белому медведю с борта бросили банку сгущенки. Он проглотил ее целиком — и неизвестно, пережил ли это, — рассказали корреспонденту «Известий» члены экипажа.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России как уязвимый вид. Охота на него запрещена.

Что будет дальше

Как травма повлияет на здоровье медведицы из Диксона, и как дальше будет складываться ее жизнь, зависит от степени повреждений , считает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

— Я немного удивлен, что пришлось вызывать московских специалистов и отправлять их в такое далекое путешествие, чтобы помочь несчастному зверю. Обычно такие случаи не представляют большой сложности: ветеринарные врачи работают в тандеме со службой спасения. От врачей требуется ввести зверя в медикаментозный сон, а спасатели делают свою часть работы — разрезают банку и освобождают пленника из капкана, — рассказал специалист.

Миша, сделай ко мне шаг Вылетевшие на помощь хищнику ветеринары из Москвы Фото: Росприроднадзор

Ситуация, в которую попала медведица, называется краш-синдромом, продолжил Михаил Шеляков.

— Краш-синдром — это сдавливание предметом определенных частей тела. При длительном сдавливании могут образовываться язвы, произойти отмирание тканей. Если часть языка окажется безвозвратно утрачена, зверю придется сделать операцию — ампутировать отмершую часть, — говорит ветеринар.

Если потребуется операция, после нее медведица какое-то время будет находиться под наблюдением ветврачей в условиях стационара. И ей потребуется реабилитация, при которой зверь начинает терять те навыки, которые ему необходимы для существования в дикой природе, заметил Михаил Шеляков.

— Но главное, что от такой операции мишка не умрет: утрата части языка бывает при стычках животных в дикой природе. Медведи откусывают себе кончик языка, но это не мешает им продолжать жить. Скорее всего, ампутируют лишь часть языка, полностью язык удаляют редко, это бывает в случае развития опухолей, — обнадежил ветеринар.

Вообще язык — важная часть тела для медведя, заметил он. С помощью языка медведи добывают себе еду из труднодоступных мест. Поэтому чем меньше будет утрата, тем легче будет зверю в дальнейшем, заключил эксперт.