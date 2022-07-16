Эксперт по выживанию дал советы при встрече с диким животным

Эксперт по выживанию Эд Халилов рассказал в субботу, 16 июля, в беседе с «Газетой.Ru», как себя вести при встрече с диким животным в походе.

В первую очередь специалист советует перед тем, как разбить палаточный лагерь убедиться в отсутствии следов диких животных.

«Если животное вышло из леса и ведет себя агрессивно, то ни в коем случае нельзя убегать от него или пугать», — посоветовал Халилов.

При этом он также подчеркнул, что никогда нельзя поворачиваться к дикому животному спиной. По его словам, лучше стоять лицом к нему и пятиться спиной в сторону лагеря. Когда человек бежит — у хищника включается инстинкт догнать дичь, добавил эксперт.

«Если в палаточном лагере отдыхают дети, важно не оставлять их без присмотра и строго запретить гладить подошедших собак, ежиков или лисиц, подкармливать их», — рассказал он и о отметил, что встреча с этими животными может грозить заражением бешенством и другими опасными заболеваниями.

Также, если на отдыхе есть ребенок, то необходимо внимательно следить за тем, чем он играет, так как дети часто схватывают ветку или камень, а под ним может оказаться змея, готовая к нападению.