Появилось видео доставки из Якутии в Москву спасенной белой медведицы

Министерство обороны России и Русское географическое общество (РГО) самолетом ВКС РФ доставили в Москву белую медведицу, которой была необходима срочная реабилитация. Видео доставки животного предоставил в воскресенье, 23 мая, телеканал РЕН ТВ.

Накануне, 22 мая, белая медведица была транспортирована самолетом из Якутска в Москву. Благодаря усилиям экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка животное удалось спасти. У него обнаружили дефицит массы тела и проблемы с пищеварением, которые представляли угрозу для жизни.

Отмечается, что в полете белую медведицу кормили селедкой и рыбьим жиром, а также обильно поили. Дорогу зверь перенес хорошо.

Медведицу направили в Московский зоопарк, где она пройдет обследование и реабилитацию.

Белый медведь вышел к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Населенный пункт находится в более чем тысяче километров от арктического побережья. Как медведь смог добрать так далеко — остается загадкой.

В тот же день животное отловили. В ходе обследования выяснилось, что поймана самка в возрасте около двух с половиной лет. Специалисты констатировали, что состояние медведя вызывает опасение.

По обращению РГО и дирекции Московского зоопарка в Минобороны России было принято решение доставить животное попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.