Минобороны помогло транспортировать белую медведицу из Якутии на лечение в Москву

Из Якутска в Москву 22 мая самолетом был транспортирован белая медведица, которой необходима срочная реабилитация. Перевозка стала возможна благодаря усилиям экологов Якутии, Русского географического общества (РСО), Минобороны России и специалистов Московского зоопарка.

В субботу медведицу загрузили в военный самолет, который будет следовать с плановыми остановками и прибудет в столицу России 23 мая.

Благодаря усилиям специалистов и военнослужащих животное удалось спасти от истощения и сохранить жизнь. После транспортировки зверя направят в Московский зоопарк для углубленного обследования и прохождения реабилитации.

Белый медведь вышел к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Населенный пункт находится в более чем тысяче километров от арктического побережья. Как медведь смог добрать так далеко — остается загадкой.

12 мая состоялось заседание межведомственное рабочей группы по работе в Программе реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. Медведя было решено изъять из естественной среды обитания.

В тот же день животное отловили. В ходе обследования выяснилось, что поймана самка возрастом около двух с половиной лет. Специалисты констатировали, что состояние медведя вызывает опасение: имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тема по отношению к возрасту, отсутствует один клык.

По обращению РСО и дирекции Московского зоопарка в Минобороны России было принято решение доставить животное попутным самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.