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Врач предупредила о серьезной опасности встречи с диким ежом

Врач Кашух: попытка потрогать дикого ежа может грозить опасными инфекциями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Летом высока вероятность встретить ежа не только в лесу или на дачном участке, но и в городе. Животные вызывают интерес, однако на самом деле встреча с ними представляет угрозу для здоровья и даже жизни человека. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Как предупредила врач, попытка погладить животное может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. При этом клещи являются переносчиками опасных инфекций, например клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза. В случае укуса следует незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнула Кашух.

По ее словам, встреча с ежом также опасна заражением непосредственно от самого животного — для этого достаточно одного укола иголкой. Так, существует риск получить грибковую инфекцию трихофитию, более известную как стригущий лишай. Болезнь проявляется у человека кольцеобразными красными пятнами на коже, которые вызывают зуд. Для диагностики заболевания необходим соскоб с пораженного места — анализ уточнит вид грибка и поможет выстроить эффективное лечение.

Другой опасной инфекцией является сальмонеллез, который поражает пищеварительную систему человека, вызывая резкое повышение температуры, боль в области живота, диарею, тошноту. Бактерии распространяются от фекалий животных на их тела и среду обитания. Это является веской причиной не трогать дикое животное, не приносить его домой и не заводить в качестве домашнего питомца, указала врач.

Она также предупредила о риске заразиться крымской геморрагической лихорадкой, особенно для жителей и гостей южных регионов страны. Врачи предупреждают о риске получить инфекцию через укус клещей, однако заразиться можно также от диких животных, в том числе ежей. К основным симптомам лихорадки относят повышение температуры, головокружение, головные и мышечные боли.

«Ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства и в данном случае ничем не отличаются, например, от диких бешеных лис. Как правило, ветеринарные врачи предупреждают, что зараженные ежи не боятся людей и сами выходят на контакт. Получить заболевание можно не только от укуса животного, но даже соприкоснувшись с его слюной. У человека вирус может вызвать тяжелые неврологические нарушения и привести к летальному исходу», — рассказала Кашух.

Специалист порекомендовала избегать любого контакта при встрече с животным.

«Особенно важно рассказать о том, почему ежи опасны, детям, которые очень любознательны и при встрече с животным захотят его потрогать. Если вы столкнетесь с животным на дороге или, например, на дачном участке, откуда его нужно убрать, сделать это безопасно можно только с помощью плотной ткани или перчаток. Даже после косвенного контакта с ежом необходимо тщательно вымыть руки», — добавила врач.

16 июня кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала о первых симптомах заражения клещевым энцефалитом. По словам эксперта, обычно болезнь начинается внезапно — с лихорадки и интоксикации. При этом в большинстве случаев энцефалитный клещ развивается без клинических проявлений и лишь у 2% есть выраженные симптомы.

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