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Врач назвала первые признаки заражения клещевым энцефалитом

Врач Гергесова: резкое повышение температуры может быть признаком клещевого энцефалита
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Фото: TASS/DPA/Sina Schuldt
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Одной из угроз, которые подстерегают туристов в России, является клещевой энцефалит. О том, как распознать заражение и защититься от энцефалитного клеща, в беседе с «Известиями» 16 июня рассказала кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

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По словам эксперта, обычно клещевой энцефалит начинается внезапно — с лихорадки и интоксикации.

«Температура быстро повышается до 38–39 градусов, больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, нарушается сон. Больной приобретает характерный внешний вид — гиперемия (покраснение) кожи лица, шеи, верхней половины груди, конъюнктивы глаз», — уточнила Гергесова.

При этом инкубационный период заболевания длится от 1 до 30 дней, но чаще занимает 7–14 дней. В большинстве случаев энцефалитный клещ развивается без клинических проявлений и лишь у 2% есть выраженные симптомы.

Как отметила эксперт, одной из самых частых, но редко диагностируемых форм болезни является лихорадочная, которая обычно завершается за 3–5 дней. Поражение нервной системы при этой форме отсутствует.

«При прогрессировании болезни с 3–5-го дня развиваются признаки поражения нервной системы — энцефалита. В процессе болезни формируется иммунитет, и вирус удаляется из организма человека. У некоторых людей вирус сохраняется в нервной системе в течение всей жизни, обусловливая хронические формы болезни»,— уточнила Гергесова.

Она подчеркнула, что при отсутствии своевременной терапии развиваются неврологические расстройства, при которой происходит поражение центральной и периферической нервных систем. При этом в завершающую фазу заболевания может отмечаться выздоровление с угасанием неврологической симптоматики, переход патологического процесса в хроническую стадию или даже гибель больных.

Для защиты от заболевания эксперт советует соблюдать ряд мер профилактики — как во время туристических маршрутов по лесам, так и на садовых участках, расположенных вблизи лесов. Так, в таких местах рекомендуется носить специальные защитные костюмы или одежду, которая не допускает заползания клещей через воротник и рукава, а также прикрывать голову и шею косынкой.

«Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией», — добавила Гергесова.

Днем ранее специалисты медико-генетического центра Genotek сообщили, что у каждого шестого россиянина обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом. По мнению ученых, причиной, повышающей риск инфицирования клещевым боррелиозом, является мутация в гене HLA-DQB1. Она встречается примерно у 16% россиян и может ускорить процесс распространения инфекции в организме.

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