Гостившая на Куршской косе моржиха умерла на пути в финский зоопарк

Самка моржа, «гостившая» на Куршской косе, умерла при транспортировке в ветеринарную клинику финского зоопарка Коркеасаари. Об этом 20 июля сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

«Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости — моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки», — отметила она в Telegram.

Как полагает замдиректора по зоологическим вопросом зоопарка Хельсинки «Коркеасаари» Нина Тронтти, причиной смерти стали истощение и усталость животного.

Причину смерти животного установит патологоанатом.

Ночью с 3 на 4 июля моржа видели в Латвии. 4 июля самка уплыла в Санкт-Петербург. Моржиха первый раз была замечена в четверг, 30 июня, на российской части Куршской косы неподалеку от границы с Литвой.

Тогда эксперты не исключали, что она приплыла с течением из Польши.

Пользователи социальных сетей следили за перемещением самки моржа, выкладывая фото животного из разных стран. Моржиху видели в водах Польши и Германии.