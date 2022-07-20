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Гостившая на Куршской косе моржиха умерла на пути в финский зоопарк

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Самка моржа, «гостившая» на Куршской косе, умерла при транспортировке в ветеринарную клинику финского зоопарка Коркеасаари. Об этом 20 июля сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

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«Печальные, хоть и ожидаемые, к сожалению, новости — моржиха умерла во время транспортировки ее в зоопарк Хельсинки», — отметила она в Telegram.

Как полагает замдиректора по зоологическим вопросом зоопарка Хельсинки «Коркеасаари» Нина Тронтти, причиной смерти стали истощение и усталость животного.

Причину смерти животного установит патологоанатом.

Ночью с 3 на 4 июля моржа видели в Латвии. 4 июля самка уплыла в Санкт-Петербург. Моржиха первый раз была замечена в четверг, 30 июня, на российской части Куршской косы неподалеку от границы с Литвой.

Тогда эксперты не исключали, что она приплыла с течением из Польши.

Пользователи социальных сетей следили за перемещением самки моржа, выкладывая фото животного из разных стран. Моржиху видели в водах Польши и Германии.

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