Заводские настройки: разведение собак и кошек попадет под контроль властей

Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов. По мнению зоозащитников, оптимальным вариантом станет создание квот на разведение, как это принято на Западе. Большое предложение и невысокий спрос приводят к тому, что невостребованные питомцы часто оказываются на улице. До конца года может быть принята и другая мера — власти готовятся запретить торговлю собаками и кошками через зоомагазины и птичьи рынки. Подробнее — в материале «Известий».

Подконтрольный развод

Упорядочить деятельность по разведение домашних животных поручил президент Владимир Путин в мае 2021 года. В случае положительного ответа от правительства проект по регламентации будет внесен в Госдуму этой осенью, рассказал в беседе с «Известиями» Владимир Бурматов.

— Куча квартир, где в кустарных условиях люди, не имеющие образования и опыта, занимаются разведением якобы породистых собак, которых потом продают за бешеные деньги, — отметил зампред. — Нераспроданные или ненужные щенки просто выбрасываются за порог, пополняя армию бездомных животных.

Еще в конце 90-х зоозащитники ратовали за то, чтобы ввести для заводчиков ограничения на федеральном уровне, вспоминает эколог и волонтер Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский. По мнению эксперта, образцовым решением проблемы является клубное разведение, широко распространенное на Западе.

Заводские настройки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Собаки и кошки разводятся под заказ. Сначала определяется квота — сколько животных необходимо, — а потом появляется помет. Это один из важнейших рычагов гуманности, — подчеркнул собеседник.

Более того, в клубах будущий хозяин, как правило, уверен, что получит именно то животное, которое хотел, — его обязательно познакомят с родителями питомца, говорит Евгений Ильинский. При кустарном разведении порода новорожденного щенка не всегда очевидна для покупателя.

— Ко мне на прием как-то пришла женщина, которая купила таксу у «черного» заводчика, — поделился Владимир Бурматов. — В результате из собаки вырос полубегемот, весь больной, слабый, но женщина его любит и лечит. Хотя часто такой сюрприз вызывает другую реакцию.

Другой важный момент — обесценивание питомцев. Легко выбросить «лишнее» животное, если оно стоит копейки, обращает внимание волонтер Центра правовой зоозащиты. В качестве позитивного примера он приводит Германию, где дорого и содержать животное, и ухаживать за ним, и «законы в целом более строгие». За выбрасывание на улицу — чуть ли не тюрьма, говорит эксперт.

Коллизии права

Проблема бездомных собак, вытекающая из деятельности недобросовестных заводчиков, сама по себе требует вдумчивого решения, считают эксперты. По сути, в России нет государственных приютов обязательного приема, отмечает Евгений Ильинский. В законе «Об ответственном обращении с животными» не говорится, что приют обязан принять животное.

— Более того, животное, попадая на улицу, фактически теряет связь со своим владельцем. Это нонсенс, поскольку Гражданский кодекс противоречит этому. В кодексе указано, что в течение полугода после задержания бездомного животного хозяин питомца всё еще является его собственником, то есть у него есть время на поиск. Представьте, убежала собака, а ее берут, сразу стерилизуют и выпускают, причем необязательно в том месте, где отловили. Таким образом, в соответствии с программой ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) поиск упраздняется, — обращает внимание Ильинский.

Заводские настройки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский считает выпуск на улицу бездомных собак «крайностью, на которую тратятся миллиарды рублей»:

— Как показывает практика, 9 из 10 животных погибают в течение трех месяцев: под колесами, от рук хулиганов, от отравлений из-за несносного питания. Мы видим стаи бездомных собак, которые к тому же набрасываются на людей, — отмечает он.

Прочь из зоомагазинов

До конца года Госдума может принять еще один законопроект, запрещающий торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Второе чтение запланировано на осень.

Инициатива в первую очередь касается собак и кошек; речь не идет о грызунах, рыбках, попугайчиках и некоторых других животных, для которых гораздо проще создать нормальные условия в местах торговли, пояснил «Известиям» Владимир Бурматов. Законопроект также не касается продуктивных животных, которые целенаправленно используются для получения пищевой продукции.

Мера объясняется тем, что нередко в зоомагазинах животные находятся в стесненных условиях: в маленьких непроветриваемых боксах, без соблюдения режима дня и должной ветеринарной помощи.

По данным эксперта, ряд крупных зоомагазинов после принятия законопроекта в первом чтении уже отказался от продажи животных и решил сосредоточиться на сбыте кормов, аксессуаров, клеток.

— Уже больше года крупные сети, например «Бетховен», не продают животных, — подтверждает Владимир Уражевский из Союза кинологических организаций. — Тем не менее зоомагазины находятся под большим наблюдением, чем неклубные заводчики; в магазинах животные всё же остаются на виду. По нашему мнению, эта инициатива крайняя.

Заводские настройки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На птичьих рынках ситуация сложнее. Самого понятия — «птичий рынок» — в российском законодательстве нет , но большинство граждан понимают, что имеется в виду под этим словосочетанием. Так как нет понятия, то и требования по торговле животными подобные «заведения» соблюдать не спешат, отмечает член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина . По ее словам, документы на животных попросту отсутствуют, а вероятность наличия заболевания максимальная.

— Мы проводили несколько расследований, так вот на заднем дворе каждого птичьего рынка — братская могила. Это конвейер смерти, если хотите, — говорит Владимир Бурматов. — Понятно, что птичьи рынки будут держаться до последнего, они живут только за счет такой торговли.

В отношении рынков Владимир Уражевский согласен: данные площадки лучше запретить. По его словам, из-за большого количества особей животные рискуют заразиться парвовирусным энтеритом, коронавирусным энтеритом и даже чумой.

В случае принятия законопроекта альтернативой для покупателей станут приюты и питомники, которые смогут обеспечить комфортные условия содержания.

Ответственность продавцов

Гражданский кодекс (ст. 137), прямо не называя животных вещами, предусматривает, что к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом (или иными правовыми актами) не предусмотрено иное, поясняет юрист Андрей Лямзин.

Правда, у такого «объекта» есть своя специфика. Животные являются товаром, не подлежащим обмену и возврату, кроме того, действует запрет на жестокое обращение.

Заводские настройки Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

За нарушение требований по содержанию животных зоомагазин может быть привлечен к административной ответственности по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ. Наказание для юрлиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, указывает Наталия Скрябина.