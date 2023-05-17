Лапы вверх: дадут ли регионам право усыплять бродячих собак

Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» . Они позволят регионам самим решать, что делать с бездомными собаками и кошками. Некоторые депутаты и зоозащитники опасаются, что это развяжет руки местным властям и дворняжек начнут усыплять. При этом в профильном комитете Госдумы подчеркивают, что в тексте документа нет слов о любых способах законного умерщвления. По данным Народного фронта, крайне острой проблему бродячих животных назвали 36% россиян. О том, какие полномочия хотят предать регионам и рады ли этому на местах — в материале «Известий».

Где собака зарыта

Депутаты Госдумы РФ поддержали в первом чтении поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Их суть в том, чтобы наделить регионы новыми полномочиями в отношении бездомных собак и кошек. Субъекты получат право решать эту наболевшую проблему самостоятельно и принимать для этого необходимые законы.

В ряде субъектов страны сложилась неблагоприятная обстановка с бездомными животными, в связи с этим предлагаемые изменения являются обоснованными и отвечают интересам безопасности граждан, говорится в положительном отзыве правительства на документ.

Что именно смогут, а чего не смогут делать регионы в отношении бездомных животных — в тексте законопроекта четко не сказано. Из-за этого в ходе его обсуждения среди депутатов возникла жаркая дискуссия. Разработчикам несколько раз задавали один и тот же вопрос: появится ли у регионов возможность усыплять животных?

Некоторые депутаты опасались, что из-за перевода финансирования на региональный уровень местные власти будут использовать «кардинальные, но более дешевые способы решения проблемы». И одним из них может стать эвтаназия.

Глава рабочей группы по разработке законопроекта Владимир Бурматов несколько раз отмечал на заседании, что в тексте законопроекта нет слов «эвтаназия», «законное умерщвление» или «отстрел». А значит, речь о радикальных методах не идет. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выразил надежду, что «регионы будут разумно пользоваться своим дополнительным правом».

— Этот закон делегирует права регионам, но как они ими воспользуются, надо будет смотреть. Мы выступаем всё-таки за гуманное обращение с животными, — добавил он.

По его словам, проблема бездомных и агрессивных животных сегодня актуальна для всех субъектов, на нее жалуются даже оленеводы на Крайнем Севере.

— Принимаемые в каждом регионе меры должны обсуждаться с экспертами и зоозащитниками, без их участия действительно можно загрести не туда, — согласился Владимир Бурматов.

«Приюты как концлагеря»

В настоящий момент в Госдуму внесено 11 законопроектов с поправками в закон «Об ответственном обращении с животными», а в ближайшее время их может стать еще больше, добавил Владимир Бурматов.

Всплеск законодательных инициатив произошел после того, как в апреле этого года в Оренбурге стая собак загрызла ребенка, сказал в беседе с «Известиями» депутат. Учитывая трагизм ситуации, часть предложенных законопроектов носила радикальный характер. В них предлагалось прописать термин «эвтаназия» или «гуманное умерщвление», однако до первого чтения пока дошел только один законопроект — о наделении регионов дополнительными полномочиями. Сейчас важно определиться с тем, какие именно обязанности надо передать, считает депутат.

— Правильно бы регионам взять на себя в первую очередь полномочия, связанные с регистрацией животных. Напомню, на федеральном уровне эта мера до сих пор не введена, — заявил Владимир Бурматов.

Вторым шагом, по мысли депутата, должен стать запрет самовыгула питомцев и введение штрафов за это. Третьим — льготная стерилизация. Те регионы, которые уже начали этим заниматься, показывают хорошие результаты.

Еще необходимо ввести программу пристройства бездомных животных, которая уже показывает свою эффективность в ряде субъектов, отметил парламентарий. Последним пунктом он назвал просветительскую деятельность, она поможет сформировать ответственное отношение людей к животным.

— И эксперты, и зоозащитники согласны, что эти полномочия правильно передать на места. Всё это поможет бороться с причиной проблемы, а не со следствием, — добавил депутат.

Вместе с тем есть много регионов, где проблема бездомных животных в целом решена. В Москве, к примеру, с ее бюджетом «бездомных собак можно искать с фонарями и не найти», отметил Владимир Бурматов. В то же время, по его словам, есть области, где «приюты больше похожи на концлагеря».

Сейчас система отношений государства к бездомным животным не в полной мере защищает людей от несчастных случаев, считает глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Кобылкин. По его данным, в регионах потребность в приютах обеспечена только на 25%. Вместе с тем еще пять лет назад укусов и нападений животных на людей в целом по России было больше на 13%. Но в отдельных регионах, наоборот, рост фиксируется именно сейчас.

— Например, всплеск нападений наблюдается в Астраханской области. Там до 60% пострадавших — дети, — отметил Александр Кобылкин.

Отчасти в проблеме бродячих собак виноваты сами люди, считает Владимир Бурматов.

— Летом взрослые едут на дачи и берут своим детям животных — просто на время, чтобы поиграть. А осенью возвращаются в свои городские квартиры, а питомцев просто бросают. И таких брошенных животных по всей стране несколько сотен тысяч. Конечно, главы муниципалитетов осенью будут хвататься за голову, — описал он типичную ситуацию.

«Сколько денег вложено, а просвета нет…»

Директор приюта «Верность Саратов» Людмила Абушаева рассказала «Известиям», что проблему бездомных животных в регионах зоозащитники часто решают своими собственными силами и даже на свои деньги. Людмила создала свой приют пять лет назад, арендовав участок размером 2 га в нескольких км от Саратова.

— Там не было ни света, ни воды, мы с волонтерами сами таскали по 200 ведер в сутки. Потом пробурили скважину, провели свет. За аренду и свет сами платим, — поделилась она.

Сейчас в приюте 750 собак и 182 кошки, причем это не только бездомные, но и вполне себе домашние животные, которых бросают хозяева. Таких нерадивых владельцев Людмила предлагает судить — ввести для них уголовную ответственность.

Усыплять животных нельзя — злобы в обществе и без этого хватает: собак постоянно травят, выбрасывают, подбрасывают и в целом особо с ними не церемонятся. Работа должна быть не одноразовой, а системной, тогда в эвтаназии не будет необходимости, уверена она.

В случае передачи полномочий регионам контроль за расходованием бюджетных средств может ослабнуть, и деньги попросту разворуют, опасается общественница. Она считает, что эти вопросы должны всё-таки регулироваться из центра.

— Был период, когда за отлов животных в Саратове отвечал МУП «Дорстрой». И денег выделялось много. А впоследствии оказалось, что они уходят совсем на другие цели. Сколько уже вложено в эту проблему, а просвета нет, — привела она конкретный пример.

Крайне острой проблему бездомных собак назвали 36% россиян. Это следует из опроса Народного фронта (есть у «Известий»). Исследование провели в апреле–мае 2023 года среди 7 тыс. жителей всех регионов страны.

Наиболее эффективными мерами в решении вопроса россияне назвали введение ответственности хозяев за выброшенное животное (62%) , помещение всех отловленных бездомных питомцев в приюты и бессрочное содержание в них (37%) и стерилизацию собак и впуск их в среду обитания (34%). При этом за помещение в приют и дальнейшую эвтаназию, если собаку никто не забрал или она оказалась агрессивной, проголосовали 22%.

На заседании депутаты говорили еще о ряде мер, в частности, об уголовной ответственности для должностных лиц регионов, если их халатность привела к травмам и жертвам.

Любовь, похожая на сон

В большинстве стран вопросы бездомных животных не регулируются из центра, а находятся в компетенции муниципалитетов, рассказал «Известиям» депутат Госдумы VI созыва, один из разработчиков закона «Об ответственном обращении с животными» Максим Шингаркин. При этом ни в одной стране мира бездомных животных муниципалитеты не кормят пожизненно. Они находятся в приюте от двух недель до трех месяцев, а когда передержка заканчивается, в большинстве стран их попросту усыпляют — в Америке газом, в странах Европы — уколом. Исключение составляет Греция, говорит экс-депутат. В таком решении проблемы нет ничего плохого, уверен он.

— В нашей стране никто не хочет принимать закон об эвтаназии собак, потому что это непопулярная мера. Но без нее решить проблему регионам будет сложно, им просто скажут: разбирайтесь с этим как хотите, — считает бывший депутат.

Тем не менее полномочия всё равно нужно передавать регионам, потому что бездомные животные — это местная проблема. И распределять деньги на ее решение должен наиболее приближенный к избирателю депутат, который знает ситуацию изнутри и не станет вкладывать в нее абстрактные миллиарды, подчеркнул он.

В то же время регионы могут столкнуться с дефицитом бюджетных средств на решение проблемы.

— Москва тратит по 3 млрд в год на работу с безнадзорными животными. Но есть города и регионы, где таких денег на собак нет. Мы не можем заставить муниципалитеты тратить на собак больше, чем на людей. Всё-таки люди важнее , — сказал эксперт.

Законопроект поддержали 310 депутатов, 31 — высказались против, девять воздержались.