Пропала собака: нужно ли вводить эвтаназию агрессивных бродячих животных

В 90% регионов РФ настаивают на том, что эвтаназия агрессивных животных необходима. Такие цифры прозвучали на заседании в Госдуме. Минприроды также считает, что субъекты должны иметь право самостоятельно регулировать популяцию бездомных собак. Но для начала предстоит выработать общие критерии немотивированной агрессии, отмечают представители регионов. Законопроект с поправками в 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» может быть принят уже в ближайшее время, сообщили источники «Известий» в нижней палате Федерального собрания.

Вводить или не вводить

Сложившаяся в ряде субъектов РФ неблагоприятная обстановка, связанная с большим числом нападений и покусов людей животными без владельцев, обязывает законодателей внести изменения в статьи федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». Поправки предоставляют субъектам России возможность определять порядок обращения с животными без владельцев в регионе с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики.

Свои позиции по отношению к эвтаназии бездомных собак регионы представили на прошедшем заседании в нижней палате, на котором побывали «Известия». Многие субъекты считают, что изменения в законе давно назрели, так как региональные и муниципальные бюджеты не справляются с дополнительными нагрузками по обеспечению системы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

В Приморском крае считают, что эвтаназия агрессивно настроенных животных необходима: ухаживать за ними тяжело, а на содержание и организацию мероприятий по отлову бродячих собак уходит много средств. Активно тема нападения собак на людей обсуждается сейчас в Астраханской области, где люди начали выходить на митинги из-за осложнившейся ситуации с нападениями собак, рассказали в Госдуме. В этом регионе число трагедий растет, и в 2022 году было зафиксировано свыше 5 тыс. инцидентов. Отдельные регионы, например Алтай, вынуждены принимать региональные законы об охоте, которые позволят отстреливать «собаковолков». Бродячие собаки там повально убивают скот. В Башкирии заявили, что фиксируются случаи нападения на людей уже чипированных собак.

— Эвтаназию бродячих собак вводить надо, — заявил «Известиям» зампредседателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков. — Причин тому несколько. Во-первых, это мировой опыт. А система ОСВВ, которую нам навязали общественники, является лишь частью международного опыта. И при этом мы словно упустили то, что за рубежом собак содержат только определенное количество времени. Как правило, это 30–60 дней. После чего делается эвтаназия тех собак, которых не забрали, собак агрессивных. И в этом нет ничего сверхъестественного. ОСВВ должна работать только по принципу последующей передачи животных в чьи-то руки. Ведь никакой гуманности в том, что животное начинает искать само себе пропитание в открытой среде, нет.

Депутат считает, что субъектам РФ следует дать инструмент принятия решений и они, уже исходя из своих возможностей, должны действовать в отношении обращения с животными.

— Во-вторых, за период реформы, которую приняло государство, собак на улицах меньше не стало, — продолжает Марков. — Собак стало, наоборот, значительно больше. И это уже не те собаки, которые убежали от своих владельцев. Это дикие животные, которые не умеют вести себя на людях. Из-за чего происходит масса инцидентов. И наконец, третий аргумент. Мы ведем огромную работу для создания общественных пространств, и эти пространства для людей, для их безопасного отдыха. Это не место для диких бродячих животных. С хозяевами — пожалуйста.

Метод ОСВВ в разных регионах одинаково не работает, отмечает член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова. Она приводит цифры: динамика покусов и нападений на людей неоднородна — в каких-то субъектах она снизилась примерно на 13% по сравнению с 2017 годом, а в каких-то, наоборот, фиксируется рост. При этом от 30 до 60% от общего количества пострадавших — дети.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Одним методом невозможно решить проблему, которая сложена из многих составляющих, — говорит сенатор. — Точно так же, как нереально одномоментно провести кастрацию 80% поголовья бездомных собак, что является непременным условием эффективности метода ОСВВ. Для регулирования численности бездомных животных нужен полный комплекс мер: и работа приютов, и ОСВВ, и допустимые методы гуманной эвтаназии вместе с мерами контроля за исполнением.

По ее словам, вырабатывать этот комплекс нужно тщательно, с обязательным участием ученых-биологов, ветеринаров, специалистов Роспотребнадзора, профессиональных кинологов, с учетом научных и статистических данных . Комитет Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию в скором времени проведет на данную тему круглый стол, сообщила Епифанова.

Сколько покусано

Согласно отчету Минприроды (есть в распоряжении «Известий»), в 2022 году в Алтайском крае было зарегистрировано 588 покусов животными без владельцев и домашними животными, детей покусали 165 раз, в Волгоградской области — 4562 и 1447 соответственно, в Татарстане — 3449 и 949, в Новгородской области — 1057 и 256, в Челябинской области — 5948 и 1989, в Удмуртии — 2066 и 667, в Свердловской области — 2752 и 1417. Также в 2022 году высокие показатели по покусам зафиксировали в Ростовской (5852) и Московской областях (8936), Красноярском крае (2890).

По данным пресс-службы Минприроды России, сегодня порядок предотвращения вреда бездомными животными утвержден на территории уже 50 субъектов России. В министерстве отмечают, что на федеральном уровне административная ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными всё еще не установлена. Хотя органы власти субъектов вправе прописывать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Практика пандемии показала, что предоставление регионам определенной самостоятельности в решении местных вопросов гораздо лучше жесткого урегулирования. Содержание домашних животных в целом требует дополнительного урегулирования, особенно в части содержания собак бойцовских пород , — сказал «Известиям» член президиума Государственного совета РФ, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он считает, что целесообразно не только вести учет всех домашних животных, но и обучать владельцев перед покупкой агрессивных пород собак. Нужно расширять эту категорию, потому что сейчас она представлена в законодательстве достаточно узко. По его мнению, во избежание разных трагедий таких животных нужно содержать в специальных питомниках, а не в жилых домах и тем более квартирах. Губернатор Новгородской области убежден, что требования содержания агрессивных собак должны быть аналогичными правилам содержания диких животных.

Гуманно или нет

Российская кинологическая федерация (РКФ) выступает за то, что маркирование и учет животных, активная просветительская деятельность, а также система контроля должны быть определены на федеральном уровне. Как считает президент РКФ Владимир Голубев, реализуемая сейчас система ОСВВ не является единым универсальным инструментом борьбы с бродячими собаками, поскольку она не до конца охватывает все экономические, социальные и культурные особенности регионов страны.

— Если брать зарубежный опыт, то в большинстве случаев ОСВВ касается только кошек, и зависит она от климатических, территориальных и других особенностей конкретной страны и региона, — говорит Владимир Голубев. — К собакам данная программа относится в меньшей степени. Например, на Сицилии программа ОСВВ эффективно работает с собаками, так как это остров, то есть популяция бездомных собак не может вырасти за пределы, которые позволяет территория и наличие пищевого ресурса. Эта практика успешно реализуется там, где есть теплый климат, ограниченная территория и кормовая база. На взгляд Европейского ветеринарного центра, как правило, ни тотальная зачистка, ни гуманный отлов с пожизненным содержанием в приюте, ни система ОСВВ проблему нападений на людей не решают.

Важно, чтобы все эти элементы работали сообща, как часть последовательной государственной программы, подкрепленной законодательной базой, отмечает руководитель Европейского ветеринарного центра Алексей Маловатский.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

— Мы придерживаемся подхода, что эвтаназия животного может применяться, только когда животное сильно страдает из-за боли, которую нельзя купировать, неизлечимой болезни или полученной травмы, которая несовместима с жизнью, — указал он.

В ассоциации «Благополучие животных» уверены, что проблема переизбытка животных на улицах не может быть решена методом эвтаназии собак.

— Проблема бродячих стай — это видимая часть явления безнадзорности, — говорят в ассоциации. — Чтобы минимизировать наличие стай, нужно вести работу с первопричиной явления — действиями и бездействиями человека, безответственным отношением к вопросам заведения, владения, размножения и выгула животного.

Помимо этого, по мнению ассоциации, необходимо транслировать негативные последствия самовыгула животных и добиться искоренения данной практики, создать необходимую и достаточную инфраструктуру для упорядоченного выгула питомцев.

— Пока одна собака живет в приюте до поиска новых хозяев, нестерилизованные собаки расплодятся на улице в геометрической прогрессии, а если их будут умерщвлять, это будет происходить с увеличенной скоростью, потому что любая популяция способна к самовосстановлению, это биологический закон, — отмечают в благотворительном фонде «Рэй». — Таким образом, если при работе ОСВВ мы забираем и один раз стерилизуем собаку, то при тотальной эвтаназии нам каждый раз нужно будет эвтаназировать вновь родившихся особей и платить за это снова и снова, бесконечно.

Чем опасны бродячие собаки

Собаки могут быть источниками многих опасных для здоровья человека инфекционных и паразитарных заболеваний. Наиболее опасным является бешенство, которое передается через слюну животного при укусах или царапинах, а также при попадании слюны на кожу или слизистые оболочки , объясняет главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— Собаки могут быть источниками и другого опасного заболевания — лептоспироза, который характеризуется поражением мышц и жизненно важных внутренних органов, — говорит Владимир Чуланов. — Передача лептоспироза человеку происходит при прямом контакте с водой, реже почвой и другими объектами внешней среды, загрязненными биологическими жидкостями инфицированных животных, прежде всего мочой.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Человек может заразиться от собак и многими паразитарными заболеваниями. Одной из таких инвазий является эхинококкоз, который приводит к тяжелым поражениям внутренних органов (как правило, печени или легких), а иногда к наступлению инвалидности и смерти, отмечает специалист Минздрава.

— Стаи бродячих собак опасны тем, что могут нападать на людей как спровоцированно (если подросток бегает за ними с палкой или что-то кидает), так и неспровоцированно, — говорит завотделением реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Антон Нарбутов. — Сам укус опасен по следующим причинам. Это могут быть как небольшие, так и массивные рваные раны, но они всегда считаются инфицированными: при укусе вся флора, находящаяся в ротовой полости собаки, попадает в рану. При поступлении ребенка с подобными травмами поднимается вопрос о вакцинации против бешенства. Также обязательно проверяется, когда ребенок проходил вакцинацию от столбняка — при необходимости проводится и она.