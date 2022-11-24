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Дело укуса: в РФ хотят ввести штраф за неправильный выгул собак

Почему кинологи считают, что животные могут быть без намордника и поводка
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В России предлагают ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. В случае если на них не будет поводка и ошейника, владельцам животных придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. Инициативу поддерживают в большинстве фракций, но зампред нижней палаты по экологии Владимир Бурматов считает, что необходимо установить и административную ответственность за укусы собак, причем не только особо опасных пород. По его словам, в ближайшее время Госдума может принять эту норму во втором и третьем чтениях.

Нападают слишком часто

По информации «Известий», к внесению в Госдуму подготовлен законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». Документом предлагается ввести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах». За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде», — отмечают авторы в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Дело укуса
собака
Фото: ТАСС/dpa/Guido Kirchner
Справка «Известий»

Перечень потенциально опасных собак кабмин утвердил в 2019 году. В него вошли 12 пород, среди них, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, волкособачьи гибриды, питбульмастиф, а также метисы этих пород.

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Многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и других животных подкрепляются данными Роспотребнадзора. «Из года в год число таких нападений не снижается. Так, в 2022 году их было зафиксировано более 42 тыс.», — уточняется в пояснительной записке.

В связи с этим авторы инициативы предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по указанному составу, а также ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев. Первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов подтвердил «Известиям», что в парламент приходит огромное число жалоб из-за нападения агрессивных животных на людей.

— Каждый день мы слышим о таких происшествиях. Кого-то собаки просто покусали, кому-то что-то откусили или разорвали во дворе чью-то кошку или более мелкое животное. Люди постоянно жалуются и просят в связи с этим что-то предпринять, — заявил депутат.

Дело укуса
собаки
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в сложившейся ситуации виноваты хозяева, которые не соблюдают меры предосторожности при выгуле животных. В разговоре с «Известиями» парламентарий уточнил, что после получения отзыва кабмина законопроект сразу же будет внесен в Госдуму. При этом в пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что инициатива в аппарат правительства не поступала.

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Сейчас штрафы за нарушение правил выгула собак фиксируют только в региональных кодексах об административной ответственности. Есть и уголовная ответственность для хозяев животных. Но в этом случае применяют статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Наказание за нарушение выгула опасных собак на федеральном уровне впервые хотели закрепить в 2020 году. Такая норма появилась в новой редакции КоАП, которую предложил Минюст. Тогда подразумевался штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Однако эта редакция административного кодекса до сих пор не была внесена в Госдуму.

«Известия» направили запрос в Минюст и МВД относительно поддержки законодательной инициативы.

Ответственность нужна

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что пробел в законодательстве очевиден и опасных собак обязательно нужно выгуливать в наморднике и поводке.

— Но при этом надо идти дальше и выполнить требование многих граждан. Необходимо ужесточить возможность заведения таких животных в городских условиях. Ведь никто не гарантирует, что не будет нападения на близких хозяина, с которыми он живет в одной квартире. Такие случаи тоже известны, — добавил парламентарий.

Дело укуса
собаки
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Представитель фракции КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов разделяет мнение своего коллеги, так как власть должна работать над повышением безопасности.

Впрочем, в экспертном сообществе новую инициативу восприняли без особого энтузиазма: в частности, президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров не видит ничего плохого, если собак будут выгуливать без поводков и намордников.

Разделение собак на опасных и неопасных очень условно. Всё зависит от хозяина, от того, как он относится к животному. Если оно мощное и очень агрессивное, то ему не составит труда освободиться и от поводка, и от намордника. Поэтому мне кажется, что правильнее наказывать хозяев, если их питомец совершает противоправные действия, — пояснил эксперт.

К слову, власти намерены в ближайшее время ввести административную ответственность за укусы не только собак особо опасных пород, сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Дело укуса
собаки
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Мы внесли поправки в КоАП, которыми такая ответственность вводится. Причем наказание за это предлагается очень серьезное: штраф до 200 тыс. рублей. Мы не делим собак на опасных или безопасных, потому что бывают опасные хозяева, а не собаки. У нерадивого владельца любое животное может представлять опасность, — пояснил парламентарий. — Сейчас мы ждем второго и третьего чтений. Надеемся, что после этого проблема будет решена, потому что она реально существует. Трагедии случаются, а ответственности в КоАП вообще никакой нет.

Николай Захаров в свою очередь напомнил о важности проведения с владельцами животных просветительской работы — им нужно рассказывать об особенностях разных пород.

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