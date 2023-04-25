Поставили лай: регионы получат право на усыпление опасных собак

Регионы получат право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей, — они смогут регулировать это своими законами. Как выяснили «Известия», правительство поддержало соответствующий законопроект «Единой России» и «Новых людей». В кабмине объясняют необходимость новых норм неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах. В «Русской гильдии кинологов» проблему признают, однако предлагают разработать методику определения агрессивности животных, чтобы не допустить перегибов на местах.

Непростая обстановка

Госдума 16 мая может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций «Единая Россия» и «Новые люди», сообщили «Известиям» в нижней палате парламента. Документ предлагает наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Новая норма даст возможность регионам принимать свои законы, которые будут определять с учетом мнения местного населения дальнейшую судьбу собак, в том числе, как пояснили в Госдуме, их усыпление.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — говорится в положительном отзыве правительства (имеется в распоряжении «Известий»).

Как пояснили авторы законопроекта, в числе которых глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

— Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, Николай Будуев.

По его словам, этот законопроект призван выправить ситуацию, региональные власти сами должны выбрать, как им решить эту проблему.

— Необходимо вести речь о такой мере, как усыпление, так как в ряде субъектов РФ, особенно это касается Дальнего Востока, участились случаи нападения собак на людей. Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. Эти резонансные случаи происходят постоянно. После них возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека? — пояснил «Известиям» Николай Будуев.

По его словам, холод и голод в регионах Сибири толкает бездомных животных на объединение в стаи и охоту за людьми и более слабыми животными. Особенно опасными становятся особи, которые скрещиваются с волками, они обладают силой волка и умом собаки, отметил депутат.

По данным Роспотребнадзора, по итогам 2022 года количество укусов и облизываний в России составило более 228 тыс.

Гуманным путем

Последний громкий случай, связанный с нападением бездомных собак на людей, произошел в Оренбурге. 16 апреля стая животных загрызла восьмилетнего мальчика. Как сообщили в мэрии города, животные были стерилизованы и чипированы. Причем жалобы на эту собачью стаю поступали неоднократно. Работники городского управления ЖКХ и подрядной организации выезжали в этот район и забирали безнадзорных животных. Однако согласно действующему законодательству по истечении срока передержки возвращали в привычное для них место обитания.

На следующий день после этого инцидента спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости усыплять бродячих собак, если их не берут из приютов в домашние условия.

— Нужно изменить закон, по которому все бездомные собаки отлавливаются, размещаются в приютах. Заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут ее домой. А если не берут, то, извините, скажу страшную вещь, такие собаки должны гуманно умертвляться, если мы хотим, чтобы не было бездомных животных, которые бродили бы по улицам и регулярно убивали людей, — сказал Сергей Иванов.

Законодательное собрание Оренбургской области в конце прошлой недели обратилось к спикерам Госдумы и Совета Федерации с законопроектом, которым также предлагается разрешить гуманное усыпление животных. Ранее в ГД неоднократно вносились законопроекты, которые предусматривали решение этой проблемы, но они не были приняты. Например, предлагалось запретить выпускать бездомных животных из приютов.

— Все зоозащитники и те, кто выбрал метод гуманности и сострадания, против этих поправок. Действующий закон уже содержит огромное количество полномочий, которые позволяют регионам решать проблемы с бездомными животными. Переходить сегодня к умерщвлению животных, значит возвращаться назад, — заявила «Известиям» зампред рабочей группы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных при Общественной палате Москвы Елена Иванова.

По ее словам, много лет в России было разрешено убивать таких собак, но и тогда были проблемы с нападениями и укусами. Их было даже больше, чем до принятия закона, который запретил умерщвления таких животных.

— Вопрос непростой. Но, мне кажется, нельзя общефедеральную проблему нападения агрессивных бездомных собак перекладывать на региональный уровень. В России сегодня нет научной методики по определению агрессивности, поэтому возникает вопрос: по каким критериям регионами будут приниматься решения? Если речь идет об усыплении уже напавших на людей собак, то это будет выглядеть как мелкая месть, но не превентивная мера, — пояснил «Известиям» президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров.

По его словам, необходимо решить проблему с агрессивными животными до того, как они нападут на человека. Поэтому главное, чтобы появление новых прав у субъектов не превратилось в соревнование по жестокости в отношении животных, подчеркнул эксперт.