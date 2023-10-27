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Кинолог рассказал о правилах поведения при встрече с бродячими собаками

Кинолог Голубев: при нападении собаки важно удерживаться на ногах
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 27 октября рассказал «Известиям», как вести себя при встрече со стаей бродячих собак и что делать, если животное проявляет агрессию.

«Если вы случайно встретили бездомную стаю собак, старайтесь не обращать на них внимания и не привлекать их внимание к себе: медленно отдаляйтесь с территории, на которой они живут и кормятся. Именно на таких территориях они могут напасть, поскольку будут защищать найденный корм и место обитания, которое уже считают своим», — предупредил эксперт.

Также не следует провоцировать собак, пугая их или убегая. По словам специалиста, важно сохранять спокойствие и не показывать животным страх.

«Не нападайте первыми и не отвечайте агрессией на агрессию. Если стая начинает проявлять агрессию, найдите такое место, к которому вы можете встать спиной: дерево, забор, любая стена или опора. Это не позволит собакам окружить вас и сбить с ног. Не размахивайте руками и не издавайте громких пугающих звуков, стойте в таком положении, пока стая не успокоится», — уточнил Голубев.

Начинать движение можно после того, как собаки потеряли к человеку интерес. При этом двигаться следует медленно и без резких движений. Также не рекомендуется поворачиваться к животным спиной.

В случае нападения необходимо отбиваться от животных любыми подручными средствами, например, пакетом, сумкой или палкой. Важно удержаться на ногах, а также защитить зону шеи, так как это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут стать летальными.

«Если вы встретили бездомную собаку или стаю, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления, с просьбой отловить и поместить их в приют. Никогда не подкармливайте и не обустраивайте жилища таким собакам, этими действиями вы создаете опасность для вас и окружающих. Собаки начнут считать это место своей территорией и могут проявлять агрессию к тем, кто случайно к ним наведается», — добавил кинолог.

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Ранее в этот день житель Салавата в Башкирии рассказал «Известиям», что на него напала стая бродячих собак во главе с алабаем. В результате нападения мужчина получил травму руки. От большего урона его спас водитель, который заехал на тротуар и спугнул стаю собак. После этого он отвез пострадавшего в травмпункт.

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