В ВОЗ назвали возможные особенности следующего после «Омикрона» штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следующий штамм коронавируса будет еще заразнее, чем «Омикрон», но сомневается в более мягком течении заболевания при заражении им, сообщил сайт организации в среду, 26 января.

По словам американского эпидемиолога-инфекциониста Марии Ван Керкхове, которая работает в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, главный вопрос, на который должны ответить ученые, будет ли следующий штамм более смертоносным.

Она заявила, что ВОЗ на прошлой неделе зарегистрировала около 21 млн случаев заболевания коронавирусом, что стало новым мировым рекордом «Омикрона». Несмотря на то что штамм, возможно, менее опасен, чем предыдущие, огромное количество случаев заболевания наносит ущерб системам здравоохранения по всему миру.

«Следующий вариант вируса будет более заразным, так как ему придется обогнать тот штамм, что циркулирует в настоящее время. Большой вопрос — будет ли он при этом опаснее», — сказала эпидемиолог.

Специалист предостерегла от теорий о том, что вирус будет мутировать в более мягкие штаммы с легким течением болезни.

«Нет никакой гарантии, что так будет. Мы надеемся на это, но гарантий нет и не стоит на это рассчитывать. Вечно носить маску и дистанцироваться не придется, но сейчас нужно продолжать это делать», — подчеркнула Ван Керкхове.

В начале недели, 24 января, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил риск появления новых штаммов коронавируса. По его мнению, на глобальном уровне для этого сегодня созданы идеальные условия. Гебрейесус добавил, что потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким. После «Омикрона» может прийти «что-то более заразное», подчеркнул ученый.

В России ожидается, что коллективный иммунитет граждан достигнет 80% уже этой весной. При этом, как 14 января рассказал «Известиями» вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, страна стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

Масштабная кампания по вакцинации в России продолжается. Россияне могут привиться бесплатно одним из шести препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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