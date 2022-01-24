Глава ВОЗ оценил риск появления новых штаммов коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил риск появления новых штаммов коронавируса. По его мнению, на глобальном уровне для этого сегодня созданы идеальные условия, заявил он на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник.

«Существуют различные сценарии развития пандемии, как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что «Омикрон» будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов», — сказал он.

Также Гебрейесус добавил, что потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким.

Однако после «Омикрона» может прийти «что-то более заразное», подчеркнул ученый.

Об этом в том числе днем ранее предупредила и эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. В ходе своего выступления в программе «Наука за пять минут», которая транслировалась в соцсетях, она отметила, что чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться. Керкхове также обратила внимание на то, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно, при этом именно они будут наиболее заразными.

Штамм коронавируса «Омикрон» перевел пандемию в Европе в новую, окончательную фазу. Так считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он выразил уверенность, что, как только всплеск «Омикрон»-штамма утихнет, в Европе некоторое время будет существовать глобальный иммунитет — либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесенного заболевания. Также эксперт предположил, что европейский регион ожидает период затишья, и новая волна заражений уже не будет такой массовой.

В России ожидается, что коллективный иммунитет граждан достигнет 80% уже этой весной. При этом, как 14 января рассказал «Известиями» вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, страна стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

Масштабная кампания по вакцинации продолжается. Россияне могут привиться бесплатно одним из шести препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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