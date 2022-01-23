В ВОЗ предположили окончание пандемии в Европе из-за «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» перевел пандемию в Европе на новую, окончательную фазу, заявил 23 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Вполне вероятно, что регион [Европа] приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», — приводит слова Клюге издание New Straits Times.

Клюге выразил уверенность, что как только всплеск «Омикрон»-штамма утихнет, «в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет» либо благодаря вакцинации, либо из-за перенесенного заболевания.

Также эксперт предположил, что европейский регион ожидает период затишья. При этом новая волна заражений уже не будет такой массовой.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», — добавил директор бюро ВОЗ.

Клюге также отметил, что вирус «не один раз удивил нас, так что следует быть очень осторожными».

22 января главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров выразил предположение, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. По мнению специалиста, появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии.

При этом руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург 18 января заявил, что на данный момент нет научных предпосылок к тому, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может ознаменовать окончание пандемии. По словам микробиолога, он может перезаражать всех. Пандемия будет продолжаться, пока у большинства населения не выработается иммунитет к инфекции.

Также во вторник советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий добавил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.