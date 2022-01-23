В ВОЗ допустили появление штаммов заразнее «Омикрона»

Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон». Об этом заявила в воскресенье, 23 января, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе своего выступления в транслировавшейся в соцсетях программе «Наука за пять минут».

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. «Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность», — отметила эксперт.

Керкхове обратила внимание на то, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно. При этом, как уточнила специалист, именно они будут наиболее заразными.

Вместе с тем эксперт заверила, что, несмотря всё больше сведений о том, что «Омикрон»-штамм приводит в среднем к менее тяжелому течению болезни, чем «Дельта», «Омикрон» по-прежнему опасен.

Как отмечала 22 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, «Омикрон»-штамм может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний, например токсическую эритему, крапивницу. По ее словам, намного реже при коронавирусе поражаются слизистые полости рта.

В тот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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