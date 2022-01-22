Назван заметный на коже симптом коронавируса

Коронавирус, в том числе и его «Омикрон»-штамм», может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний. Об этом 22 января рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

По ее словам, у всех штаммов инфекции отмечаются дерматологические симптомы.

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

На втором месте по частоте обострения кожных заболеваний находится крапивница. Как добавила Вертиева, намного реже при коронавирусе поражаются слизистые полости рта.

«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», — продолжила специалист.

Реже встречаются поражения сосудов кожи — васкулиты, заключила эксперт.

Ранее в этот день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

Также в субботу главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. Появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии, отметил он.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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