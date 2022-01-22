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Инфекционист Тимаков назвал комплекс симптомов штамма «Омикрон»

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При заражении «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Об этом в субботу, 22 января, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон».

Однако врач пояснил, что проявление одного из этих симптомов также может свидетельствовать об «Омикроне», а течение болезни может быть разнообразным.

«Он [«Омикрон»] может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна, и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе», — заявил Тимаков.

Как сообщил 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин, штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в тот же день, что меры, ранее принятые в городе для борьбы с распространением коронавируса, продлеваются до 1 апреля 2022 года.

Так, продлевается домашний режим для пожилых людей и требование работодателям о переводе 30% сотрудников на удаленку. При этом градоначальник призвал работодателей перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников.

В Москве сохраняется «резерв свободных коронавирусных коек» на случай, если ситуация «изменится к худшему», пояснил градоначальник.

Нагрузка на все звенья медицинской системы растет, предупредил мэр города. При необходимости количество операторов скорой помощи в столице будет увеличено в два раза, отметил Собянин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова указывала, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходится на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Наибольшее распространение «Омикрона» зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, отметила она.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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