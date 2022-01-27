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В Казахстане отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

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Верхняя палата парламента Казахстана в четверг, 27 января, приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Трансляция заседания ведется на странице сената в YouTube.

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Согласно заключению комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам поправки направлены на передачу этих полномочий президенту страны. В законах об Ассамблее и Совете безопасности исключается пожизненное право бывшего казахского лидера — Елбасы (лидера нации) возглавлять их.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, дающие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касым-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.

Ранее, 18 января, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди опроверг якобы причастность бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева и его родственников к беспорядкам, происходившим в стране в начале января.

В тот же день экс-президент выступил с обращением к жителям страны. Он опроверг слухи о том, что покинул Казахстан, отметив, что находится в столице — Нур-Султане. Вместе с тем бывший лидер поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он проводил на посту главы государства. По его словам, теперь следует поддержать реформы действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Также Назарбаев анонсировал передачу поста главы правящей партии «Нур Отан» нынешнему президенту республики.

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