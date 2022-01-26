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США поставит на Украину дополнительную военную помощь

Блинкен: в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военной помощи США
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В ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военной помощи от Вашингтона. Об этом в среду, 26 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед журналистами в Госдепартаменте.

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«Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе», — сообщил Блинкен.

Кроме того, США намерены доставить на Украину вертолеты российского производства Ми-17. Как пояснил госсекретарь, Штаты уведомили об этом Конгресс. В настоящее время воздушный транспорт находятся на хранении у Пентагона.

Известно, что США отправили на Украину уже три груза. 22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи. 25 января для украинских военных поступило современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Активную военную помощь оказывают Украине и ряд других стран. Так, 26 января стало известно, что Литва бесплатно передаст Украине приборы тепловизионного наблюдения. А страны Балтии предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. 19 января правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай российского «вторжения».

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В последние недели в ряде западных СМИ появлялись статьи о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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