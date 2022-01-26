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Литва подарит Украине приборы тепловизионного наблюдения

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Литва бесплатно передаст украинской армии приборы тепловизионного наблюдения. Проект уже одобрен правительством страны. Об этом в среду, 26 января, сообщает Sputnik Литва.

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«Передача активов Вооруженным силам Украины <...> будет способствовать выполнению задач и функций министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Активы передаются в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью вокруг Украины для поддержки украинской армии», — приводит агентство содержание проекта.

В рамках проекта предлагается использовать эти приборы только для обеспечения внутренней безопасности, обороны, участия в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мероприятиях в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечается, что украинская армия на дипломатическом уровне отказалась от приобретения этих устройств. При этом она изъявила желание забрать их безвозмездно. По данным издания, стоимость этих приборов составляет €342 тыс. Кроме того, транспортные расходы будут также оплачены вооруженными силами Литвы.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения». В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, глава Белого дома Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения». Страны Балтии, в свою очередь, сообщили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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