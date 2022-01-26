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Лавров прокомментировал эвакуацию западных дипломатов из Киева

Лавров об эвакуации западных дипломатов из Киева: Запад нагнетает истерику
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Запад нагнетает истерику вокруг Украины. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал в среду, 26 января, эвакуацию западных дипломатов из Киева.

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«Запад, конечно, нагнетает истерику — эвакуация параллельно с накачиванием оружием, параллельно с подзуживанием постоянным украинской элиты, хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать», — сказал Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января в США заявили, что Россия якобы сама готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. Но в Министерстве иностранных дел РФ опровергли эту информацию.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, ведомство выпустило рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Спустя день стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве.

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

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